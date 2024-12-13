Impulsa Tu Misión con un Generador de Videos de Incorporación de Donantes

Diseña videos de incorporación personalizados y con marca para organizaciones sin ánimo de lucro en minutos, asegurando que cada mensaje se alinee perfectamente con tu misión usando controles de Marca.

Genera un video de bienvenida de 45 segundos con el 'Generador de Videos de Incorporación de Donantes' para nuevos donantes, presentando un avatar de IA cálido y atractivo que entregue un mensaje de agradecimiento personalizado con generación de voz en off clara, mostrando el impacto inmediato de su primera donación a través de visuales profesionales pero conmovedores.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un inspirador video de agradecimiento de 60 segundos para donantes existentes y principales, utilizando una voz en off emotiva y metraje visualmente rico de la biblioteca de medios/soporte de stock para contar una historia de impacto auténtica, destacando éxitos específicos posibles gracias a sus contribuciones.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un dinámico video de recaudación de fondos de 30 segundos para el público en general, diseñado para promover una nueva campaña. Utiliza la función de Texto a video desde guion para crear un mensaje claro y urgente y aprovecha las Plantillas y escenas pre-diseñadas para impulsar el compromiso y fomentar el apoyo inmediato con visuales y sonido claros.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un pulido video de recaudación de fondos de 50 segundos para organizaciones sin ánimo de lucro explicando nuestra misión y valores, dirigido a socios corporativos y organizaciones de subvenciones. Este video convincente debe usar Plantillas y escenas profesionales y asegurar claridad con Subtítulos, manteniendo un estilo visual y de audio autoritario pero inspirador para presentar nuestra visión a largo plazo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Incorporación de Donantes

Crea fácilmente videos de incorporación atractivos para nuevos donantes para fomentar el compromiso y construir relaciones duraderas, todo impulsado por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video
Comienza introduciendo tu mensaje deseado en la función de texto a video. Esto te permite generar un guion completo que formará la base de tu video de incorporación de donantes.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA para representar tu organización. Esto aporta una cara profesional y atractiva a tu mensaje de incorporación, causando una cálida primera impresión en los nuevos donantes.
3
Step 3
Añade Tus Elementos de Marca
Aplica los controles de marca únicos de tu organización, incluyendo logotipos y colores específicos, para asegurar que tu video se alinee perfectamente con tu identidad visual y fortalezca el reconocimiento de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Sin Problemas
Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para adaptar tu video a varias plataformas. Genera tu video de incorporación finalizado y de alta calidad, listo para compartir con tus nuevos donantes en todos los canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Impacto y Agradecimiento a Donantes

Muestra el profundo impacto de las donaciones y expresa gratitud a través de videos de agradecimiento impulsados por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros videos de incorporación y agradecimiento a donantes?

HeyGen actúa como un potente Generador de Videos de Incorporación de Donantes, permitiéndote crear videos personalizados y atractivos con avatares de IA y capacidades de texto a video. También puedes aplicar tus controles de Marca, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que cada video de agradecimiento a donantes refleje la identidad única de tu organización y fortalezca el compromiso con nuevos donantes.

¿Qué tipos de videos de recaudación de fondos puede ayudar a crear HeyGen para organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen capacita a las organizaciones sin ánimo de lucro para producir diversos videos de recaudación de fondos impactantes, desde historias de impacto convincentes hasta resúmenes de eventos y testimonios de donantes. Utiliza nuestras completas plantillas de video y características de Generación de Video de Extremo a Extremo para crear videos atractivos y orientados a la narración sin esfuerzo, maximizando tu alcance y atractivo para posibles seguidores.

¿Puede HeyGen asegurar que los videos de mi organización sin ánimo de lucro se alineen con nuestra identidad de marca?

Absolutamente, HeyGen ofrece robustos controles de Marca, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo y colores de marca en todo tu contenido de video. Combinado con avatares de IA y salida fotorrealista, puedes generar contenido de calidad de estudio que mantenga una identidad de marca consistente y profesional en todas las plataformas, incluyendo el cambio de tamaño de aspecto para varias exportaciones.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de videos para contenido impactante?

HeyGen simplifica todo el flujo de trabajo de creación de videos a través de su Motor Creativo intuitivo y Creación de Video Nativa de Prompts. Nuestra plataforma transforma texto a video, proporciona diversas opciones de generación de voz en off y ofrece una rica biblioteca de medios, empoderándote para generar contenido de video cautivador de manera eficiente sin habilidades técnicas extensas.

