Impulsa Tu Misión con un Generador de Videos de Incorporación de Donantes
Diseña videos de incorporación personalizados y con marca para organizaciones sin ánimo de lucro en minutos, asegurando que cada mensaje se alinee perfectamente con tu misión usando controles de Marca.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un inspirador video de agradecimiento de 60 segundos para donantes existentes y principales, utilizando una voz en off emotiva y metraje visualmente rico de la biblioteca de medios/soporte de stock para contar una historia de impacto auténtica, destacando éxitos específicos posibles gracias a sus contribuciones.
Produce un dinámico video de recaudación de fondos de 30 segundos para el público en general, diseñado para promover una nueva campaña. Utiliza la función de Texto a video desde guion para crear un mensaje claro y urgente y aprovecha las Plantillas y escenas pre-diseñadas para impulsar el compromiso y fomentar el apoyo inmediato con visuales y sonido claros.
Desarrolla un pulido video de recaudación de fondos de 50 segundos para organizaciones sin ánimo de lucro explicando nuestra misión y valores, dirigido a socios corporativos y organizaciones de subvenciones. Este video convincente debe usar Plantillas y escenas profesionales y asegurar claridad con Subtítulos, manteniendo un estilo visual y de audio autoritario pero inspirador para presentar nuestra visión a largo plazo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Videos de Apelación a Donantes Atractivos.
Genera rápidamente videos y clips atractivos para redes sociales para atraer nuevos donantes y potenciar campañas de recaudación de fondos.
Mejora la Incorporación y Educación de Donantes.
Aumenta el compromiso y la retención de donantes proporcionando videos de incorporación personalizados e informativos para nuevos seguidores.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros videos de incorporación y agradecimiento a donantes?
HeyGen actúa como un potente Generador de Videos de Incorporación de Donantes, permitiéndote crear videos personalizados y atractivos con avatares de IA y capacidades de texto a video. También puedes aplicar tus controles de Marca, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que cada video de agradecimiento a donantes refleje la identidad única de tu organización y fortalezca el compromiso con nuevos donantes.
¿Qué tipos de videos de recaudación de fondos puede ayudar a crear HeyGen para organizaciones sin ánimo de lucro?
HeyGen capacita a las organizaciones sin ánimo de lucro para producir diversos videos de recaudación de fondos impactantes, desde historias de impacto convincentes hasta resúmenes de eventos y testimonios de donantes. Utiliza nuestras completas plantillas de video y características de Generación de Video de Extremo a Extremo para crear videos atractivos y orientados a la narración sin esfuerzo, maximizando tu alcance y atractivo para posibles seguidores.
¿Puede HeyGen asegurar que los videos de mi organización sin ánimo de lucro se alineen con nuestra identidad de marca?
Absolutamente, HeyGen ofrece robustos controles de Marca, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo y colores de marca en todo tu contenido de video. Combinado con avatares de IA y salida fotorrealista, puedes generar contenido de calidad de estudio que mantenga una identidad de marca consistente y profesional en todas las plataformas, incluyendo el cambio de tamaño de aspecto para varias exportaciones.
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de videos para contenido impactante?
HeyGen simplifica todo el flujo de trabajo de creación de videos a través de su Motor Creativo intuitivo y Creación de Video Nativa de Prompts. Nuestra plataforma transforma texto a video, proporciona diversas opciones de generación de voz en off y ofrece una rica biblioteca de medios, empoderándote para generar contenido de video cautivador de manera eficiente sin habilidades técnicas extensas.