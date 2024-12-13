Impulsa la Retención de Donantes con Nuestro Creador de Videos del Donante del Mes
Mejora la retención de donantes y construye relaciones más sólidas creando mensajes de agradecimiento personalizados y con marca, aprovechando potentes controles de marca para una apariencia consistente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un video alentador de 45 segundos para pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro y coordinadores de voluntarios, mostrando lo fácil que es producir un video profesional para organizaciones sin ánimo de lucro. El estilo visual debe ser accesible y cálido, acompañado de música de fondo entusiasta, ilustrando la personalización de las plantillas y escenas de HeyGen con elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock para crear actualizaciones atractivas o notas de agradecimiento.
Produce un video instructivo pulido de 90 segundos dirigido a gerentes de marketing y comunicaciones en organizaciones sin ánimo de lucro, centrado en estrategias para mejorar la retención de donantes. La presentación visual debe ser atractiva y profesional con una narración clara, enfatizando cómo mejorar los videos de agradecimiento utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen y optimizando el contenido mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma.
Desarrolla una guía técnica integral de 2 minutos para productores de videos de recaudación de fondos y creadores de contenido de organizaciones sin ánimo de lucro, explicando el proceso de creación de mensajes innovadores de videos de recaudación de fondos. El video debe adoptar un estilo visual moderno y profesional con un tono autoritario, detallando cómo aprovechar los avatares de AI de HeyGen, combinados con la generación de texto a video desde guion y voz en off, para entregar apelaciones y actualizaciones convincentes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mostrar Apreciación a los Donantes.
Destaca a tus increíbles donantes a través de tributos en video personalizados que fortalecen las relaciones y fomentan el apoyo continuo.
Inspirar Lealtad de los Donantes.
Crea mensajes de video impactantes que celebren la generosidad, fomentando conexiones más profundas e inspirando un compromiso continuo de los donantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen con los subtítulos y la edición de videos personalizados?
HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos para todos tus videos, mejorando la accesibilidad. Puedes editar fácilmente estos subtítulos y otros elementos del video para perfeccionar tus videos personalizados antes de exportarlos.
¿Ofrece HeyGen integraciones para simplificar los mensajes de video de retención de donantes?
Aunque las integraciones directas específicas están en constante evolución, HeyGen se centra en producir mensajes de video de alta calidad que son fácilmente exportables para su uso en diversas plataformas, incluidas campañas de correo electrónico, para aumentar efectivamente la retención de donantes.
¿Qué controles de marca están disponibles en HeyGen para contenido de video de organizaciones sin ánimo de lucro?
HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo de tu organización y los colores de tu marca en tu contenido de video para organizaciones sin ánimo de lucro. Utiliza plantillas de video personalizables y añade tus propias imágenes, GIFs y otros medios para mantener un contenido de marca consistente.
¿Puede HeyGen simplificar el proceso de edición de video para proyectos complejos de creación de videos de recaudación de fondos?
Sí, HeyGen simplifica la edición de video transformando guiones en videos profesionales con avatares de AI y voces en off. Su interfaz intuitiva y edición basada en escenas agilizan proyectos complejos, haciendo de HeyGen una herramienta eficiente para la creación de videos de recaudación de fondos.