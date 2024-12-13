Impulsa la Retención de Donantes con Nuestro Creador de Videos del Donante del Mes

Mejora la retención de donantes y construye relaciones más sólidas creando mensajes de agradecimiento personalizados y con marca, aprovechando potentes controles de marca para una apariencia consistente.

Crea un recorrido técnico conciso de 1 minuto que demuestre cómo el personal de organizaciones sin ánimo de lucro puede generar rápidamente videos personalizados del donante del mes. El video debe tener un estilo visual claro e instructivo con una voz en off profesional y amigable, guiando a los usuarios a través de la redacción de un guion y luego utilizando las funciones de generación de texto a video y voz en off de HeyGen para producir un mensaje de agradecimiento de alta calidad para sus dedicados seguidores.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video alentador de 45 segundos para pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro y coordinadores de voluntarios, mostrando lo fácil que es producir un video profesional para organizaciones sin ánimo de lucro. El estilo visual debe ser accesible y cálido, acompañado de música de fondo entusiasta, ilustrando la personalización de las plantillas y escenas de HeyGen con elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock para crear actualizaciones atractivas o notas de agradecimiento.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video instructivo pulido de 90 segundos dirigido a gerentes de marketing y comunicaciones en organizaciones sin ánimo de lucro, centrado en estrategias para mejorar la retención de donantes. La presentación visual debe ser atractiva y profesional con una narración clara, enfatizando cómo mejorar los videos de agradecimiento utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen y optimizando el contenido mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una guía técnica integral de 2 minutos para productores de videos de recaudación de fondos y creadores de contenido de organizaciones sin ánimo de lucro, explicando el proceso de creación de mensajes innovadores de videos de recaudación de fondos. El video debe adoptar un estilo visual moderno y profesional con un tono autoritario, detallando cómo aprovechar los avatares de AI de HeyGen, combinados con la generación de texto a video desde guion y voz en off, para entregar apelaciones y actualizaciones convincentes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos del Donante del Mes

Crea sin esfuerzo videos de agradecimiento impactantes y personalizados para tus principales donantes, fomentando relaciones más fuertes y alentando la generosidad continua.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de video diseñadas profesionalmente que resuenen con el mensaje y estilo de tu organización, estableciendo el escenario para tu agradecimiento.
2
Step 2
Crea Tu Mensaje Personalizado
Utiliza la función de texto a video desde guion de HeyGen para generar rápidamente un mensaje de video personalizado y sincero, haciendo que cada donante se sienta realmente valorado.
3
Step 3
Añade Tus Elementos de Marca
Mejora tu video aplicando los controles de marca de tu organización, incluidos logotipos y paletas de colores específicas, para asegurar una apariencia consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Agradecimientos
Finaliza tu video y utiliza nuestra función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas, promoviendo sin esfuerzo la retención de donantes a través de una gratitud genuina.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Compartir Historias de Donantes en Redes Sociales

.

Produce rápidamente videos cortos y cautivadores para plataformas sociales para amplificar el reconocimiento de los donantes y expandir tu alcance.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen con los subtítulos y la edición de videos personalizados?

HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos para todos tus videos, mejorando la accesibilidad. Puedes editar fácilmente estos subtítulos y otros elementos del video para perfeccionar tus videos personalizados antes de exportarlos.

¿Ofrece HeyGen integraciones para simplificar los mensajes de video de retención de donantes?

Aunque las integraciones directas específicas están en constante evolución, HeyGen se centra en producir mensajes de video de alta calidad que son fácilmente exportables para su uso en diversas plataformas, incluidas campañas de correo electrónico, para aumentar efectivamente la retención de donantes.

¿Qué controles de marca están disponibles en HeyGen para contenido de video de organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo de tu organización y los colores de tu marca en tu contenido de video para organizaciones sin ánimo de lucro. Utiliza plantillas de video personalizables y añade tus propias imágenes, GIFs y otros medios para mantener un contenido de marca consistente.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de edición de video para proyectos complejos de creación de videos de recaudación de fondos?

Sí, HeyGen simplifica la edición de video transformando guiones en videos profesionales con avatares de AI y voces en off. Su interfaz intuitiva y edición basada en escenas agilizan proyectos complejos, haciendo de HeyGen una herramienta eficiente para la creación de videos de recaudación de fondos.

