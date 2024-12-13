Creador de Vídeos de Liderazgo de Donantes: Impulsa tu Recaudación de Fondos

Aumenta la retención de donantes y crea poderosos vídeos de recaudación de fondos. Genera mensajes personalizados al instante con nuestra capacidad de Texto a vídeo desde el guion.

330/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los donantes existentes de alto valor, diseña un sincero vídeo de agradecimiento de 45 segundos que subraye su papel vital en la retención de donantes. Utiliza la función de Texto a vídeo desde el guion para transmitir un agradecimiento sincero con un estilo visual apreciativo y directo, complementado por música instrumental emocional.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo claro y educativo de 30 segundos para el personal de organizaciones sin ánimo de lucro, ilustrando usos efectivos de una plataforma de mensajería de vídeo para el alcance. Esta presentación atractiva, con una voz en off segura, debe incorporar subtítulos para máxima accesibilidad y transmitir información compleja de manera simple y directa.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un poderoso vídeo de recaudación de fondos de 2 minutos para potenciales socios corporativos, mostrando los logros y ambiciones futuras de una organización. Emplea varios plantillas y escenas para crear cortes dinámicos y un estilo visual autoritario y basado en datos, junto con una narración profesional, perfecto para una distribución impactante en redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Liderazgo de Donantes

Crea mensajes de vídeo personalizados e impactantes para tus donantes para fomentar conexiones más fuertes y elevar los esfuerzos de recaudación de fondos sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea tu Mensaje
Comienza escribiendo o pegando tu guion para crear vídeos de recaudación de fondos convincentes. La función de Texto a vídeo de HeyGen transforma tus palabras en narrativas atractivas para tus donantes.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para entregar mensajes de vídeo personalizados, añadiendo un toque humano a tus comunicaciones sin necesidad de una cámara.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca personalizados, incluyendo tu logo y colores de marca, asegurando que cada mensaje refuerce la identidad de tu organización sin ánimo de lucro.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos de aspecto para compartirlo sin problemas a través de campañas de correo electrónico, redes sociales y otros canales de comunicación para llegar a tus donantes de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Impacto de los Donantes y Historias de Éxito

.

Destaca los resultados positivos de las contribuciones de los donantes a través de vídeos de AI convincentes, demostrando resultados tangibles y reforzando la confianza y el aprecio.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para mensajes personalizados?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de AI y tecnología de Texto a vídeo para transformar tu guion en mensajes de vídeo personalizados y atractivos con facilidad, convirtiéndolo en una poderosa plataforma de mensajería de vídeo para el alcance a donantes.

¿Puede HeyGen ayudar a mi organización sin ánimo de lucro a crear vídeos de recaudación de fondos impactantes?

Absolutamente, HeyGen proporciona plantillas fáciles de usar y controles de marca robustos para producir vídeos de recaudación de fondos profesionales y vídeos de agradecimiento que resuenen con tus donantes.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la accesibilidad y gestión de vídeos?

HeyGen soporta subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y ofrece potentes integraciones para optimizar tu flujo de trabajo de vídeo, mejorando tu experiencia con el creador de vídeos de liderazgo de donantes.

¿Cómo puedo recopilar, añadir y editar vídeos de manera eficiente con HeyGen?

HeyGen proporciona herramientas intuitivas para recopilar, añadir, subtitular y editar vídeos sin problemas, permitiéndote refinar tu contenido y exportar vídeos listos para redes sociales o comunicación con donantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo