Creador de Vídeos de Participación de Donantes: Involucra a Tus Apoyadores
Crea vídeos de recaudación de fondos atractivos con narrativas personalizadas. Usa avatares de AI para conectar profundamente y fomentar el compromiso de los donantes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos dirigido a nuevos donantes potenciales y organizaciones de subvenciones, con el objetivo de mostrar el profundo impacto de las contribuciones pasadas. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y profesional, incorporando cortes dinámicos y una voz en off poderosa y esperanzadora. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu narrativa convincente en una presentación pulida del éxito de tu misión.
Diseña un vídeo de actualización de compromiso de donantes de 30 segundos específicamente para donantes recurrentes y grandes contribuyentes, celebrando logros recientes y hitos de proyectos. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y celebratorio, utilizando visuales brillantes y una narración clara y concisa para resaltar el progreso. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para mantener una marca consistente y agilizar la producción de estas actualizaciones cruciales.
Produce un vídeo auténtico de 50 segundos detrás de cámaras, enfatizando la participación directa de los donantes y sus resultados tangibles, dirigido a donantes comprometidos interesados en la transparencia operativa. El estilo visual y de audio de este vídeo debe ser sincero y amigable, con un tono conversacional e incorporando imágenes del mundo real para ilustrar el impacto. Mejora la narrativa visual utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para complementar cualquier contenido generado por el usuario.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Contenido Atractivo para Redes Sociales de Donantes.
Produce rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales para aumentar la conciencia de los donantes y fomentar una participación activa en tu causa.
Destaca Historias de Donantes Impactantes.
Demuestra el impacto real de las contribuciones a través de vídeos de AI atractivos, fomentando conexiones más profundas y gratitud entre los donantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a crear vídeos atractivos y personalizados para el compromiso de los donantes?
HeyGen empodera a las organizaciones para crear narrativas convincentes para sus donantes a través de la creación de vídeos personalizados. Utiliza avatares de AI y guiones de texto a vídeo para entregar mensajes de agradecimiento únicos o vídeos de recaudación de fondos convincentes, fomentando una mayor participación de los donantes.
¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos de participación de donantes efectivo para organizaciones sin fines de lucro?
HeyGen simplifica la creación de vídeos para organizaciones sin fines de lucro con plantillas personalizables, avatares de AI y generación de voz en off. Esto permite a las organizaciones producir rápidamente contenido de alta calidad que mejora el compromiso de los donantes y la narración de historias, sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.
¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de la marca en todos nuestros vídeos de recaudación de fondos y comunicaciones con donantes?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca directamente en cada vídeo. Esto asegura vídeos profesionales y consistentes para organizaciones sin fines de lucro, desde mensajes de agradecimiento hasta vídeos de recaudación de fondos impactantes, reforzando la identidad de tu organización para los donantes.
¿Es posible generar varios tipos de vídeos para organizaciones sin fines de lucro con HeyGen para diferentes plataformas?
Sí, HeyGen apoya la creación de diversos vídeos para organizaciones sin fines de lucro, incluyendo vídeos de recaudación de fondos, vídeos de agradecimiento y actualizaciones, adaptables para redes sociales o comunicación directa con donantes. Sus capacidades, como el cambio de tamaño de relación de aspecto y subtítulos/captions, aseguran que tu narrativa llegue efectivamente a una audiencia más amplia.