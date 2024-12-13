Creador de Vídeos de Participación de Donantes: Involucra a Tus Apoyadores

Crea vídeos de recaudación de fondos atractivos con narrativas personalizadas. Usa avatares de AI para conectar profundamente y fomentar el compromiso de los donantes.

473/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos dirigido a nuevos donantes potenciales y organizaciones de subvenciones, con el objetivo de mostrar el profundo impacto de las contribuciones pasadas. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y profesional, incorporando cortes dinámicos y una voz en off poderosa y esperanzadora. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu narrativa convincente en una presentación pulida del éxito de tu misión.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de actualización de compromiso de donantes de 30 segundos específicamente para donantes recurrentes y grandes contribuyentes, celebrando logros recientes y hitos de proyectos. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y celebratorio, utilizando visuales brillantes y una narración clara y concisa para resaltar el progreso. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para mantener una marca consistente y agilizar la producción de estas actualizaciones cruciales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo auténtico de 50 segundos detrás de cámaras, enfatizando la participación directa de los donantes y sus resultados tangibles, dirigido a donantes comprometidos interesados en la transparencia operativa. El estilo visual y de audio de este vídeo debe ser sincero y amigable, con un tono conversacional e incorporando imágenes del mundo real para ilustrar el impacto. Mejora la narrativa visual utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para complementar cualquier contenido generado por el usuario.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Participación de Donantes

Empodera a tu organización sin fines de lucro para crear vídeos impactantes y personalizados que involucren a los donantes y amplifiquen tu misión con facilidad y eficiencia.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre plantillas personalizables diseñadas para mensajes de agradecimiento o vídeos de recaudación de fondos para establecer rápidamente el escenario de tu vídeo de participación de donantes.
2
Step 2
Añade Tu Mensaje con AI
Pega tu guion y selecciona un avatar de AI para entregar tu mensaje, creando una conexión personalizada que resuene con tus donantes.
3
Step 3
Aplica Toques Finales
Mejora la accesibilidad y el compromiso añadiendo subtítulos/captions generados automáticamente e integrando medios de stock o tus propios elementos de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Descarga tu vídeo de alta calidad en varios formatos, listo para ser compartido en redes sociales o incrustado en correos electrónicos para aumentar el compromiso de los donantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a los Donantes con Vídeos Impulsados por la Misión

.

Motiva y conecta con tu base de donantes compartiendo historias convincentes y la misión de tu organización a través de vídeos inspiradores de AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a crear vídeos atractivos y personalizados para el compromiso de los donantes?

HeyGen empodera a las organizaciones para crear narrativas convincentes para sus donantes a través de la creación de vídeos personalizados. Utiliza avatares de AI y guiones de texto a vídeo para entregar mensajes de agradecimiento únicos o vídeos de recaudación de fondos convincentes, fomentando una mayor participación de los donantes.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos de participación de donantes efectivo para organizaciones sin fines de lucro?

HeyGen simplifica la creación de vídeos para organizaciones sin fines de lucro con plantillas personalizables, avatares de AI y generación de voz en off. Esto permite a las organizaciones producir rápidamente contenido de alta calidad que mejora el compromiso de los donantes y la narración de historias, sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen asegurar la consistencia de la marca en todos nuestros vídeos de recaudación de fondos y comunicaciones con donantes?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo y colores de marca directamente en cada vídeo. Esto asegura vídeos profesionales y consistentes para organizaciones sin fines de lucro, desde mensajes de agradecimiento hasta vídeos de recaudación de fondos impactantes, reforzando la identidad de tu organización para los donantes.

¿Es posible generar varios tipos de vídeos para organizaciones sin fines de lucro con HeyGen para diferentes plataformas?

Sí, HeyGen apoya la creación de diversos vídeos para organizaciones sin fines de lucro, incluyendo vídeos de recaudación de fondos, vídeos de agradecimiento y actualizaciones, adaptables para redes sociales o comunicación directa con donantes. Sus capacidades, como el cambio de tamaño de relación de aspecto y subtítulos/captions, aseguran que tu narrativa llegue efectivamente a una audiencia más amplia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo