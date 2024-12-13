Creador de Vídeos de Historias de Impacto para Donantes: Crea Historias de Recaudación de Fondos Poderosas

Conéctate profundamente con los donantes a través de historias de impacto personalizadas, mejorando el compromiso y los esfuerzos de recaudación de fondos con avatares de AI realistas.

Un vídeo de 45 segundos diseñado para donantes existentes y principales, esta narrativa captura el profundo impacto de sus contribuciones. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, presentando a los beneficiarios y los resultados de los proyectos, acompañado de música de fondo suave y edificante. Los avatares de AI de HeyGen pueden entregar un mensaje de agradecimiento personalizado, reforzando la conexión emocional y convirtiéndolo en un poderoso vídeo de historia de impacto para donantes.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos para potenciales nuevos donantes y la comunidad en general, lanzando una nueva campaña sin ánimo de lucro. El estilo visual y de audio debe ser dinámico e inspirador, utilizando imágenes vibrantes y una banda sonora enérgica para transmitir urgencia y esperanza. Usar la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion agilizará el proceso de creación, comunicando efectivamente la visión e inspirando a la acción a través de una poderosa narración en vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo personalizado de 30 segundos dirigido a donantes específicos que contribuyeron a una iniciativa particular. Esta narrativa directa y agradecida debe tener un tono conversacional, proporcionando una breve actualización sobre un resultado específico para fomentar la retención de donantes. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque auténtico y personal, haciendo que cada vídeo personalizado se sienta único para el destinatario.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 90 segundos que cuente la historia convincente de un solo beneficiario cuya vida fue transformada por las donaciones. Apunta a un estilo visual empático y esperanzador, incorporando imágenes de la vida real y sonidos ambientales para crear una conexión emocional con los donantes potenciales y existentes. La función de subtítulos/captions de HeyGen garantizará la accesibilidad, haciendo que este impactante vídeo de historia de impacto para donantes sea accesible a una audiencia más amplia en varias plataformas de redes sociales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Historias de Impacto para Donantes

Crea historias de impacto para donantes de manera sencilla. Aprovecha la AI para crear vídeos de recaudación de fondos personalizados y de alta calidad que inspiren y fortalezcan las relaciones con los donantes.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente o empieza con un lienzo en blanco para personalizar completamente tu historia de impacto para donantes. Nuestra extensa biblioteca de plantillas y escenas proporciona una base perfecta.
2
Step 2
Añade los Elementos de tu Historia
Sube fácilmente tus propias fotos, vídeos y música desde tu biblioteca de medios. Combina metraje personal con nuestras opciones de medios de archivo para enriquecer tu narrativa.
3
Step 3
Personaliza con AI
Introduce tu guion y aprovecha la AI para generar automáticamente el contenido de tu vídeo, incluyendo diálogo hablado y texto en pantalla, transformando tus palabras en una historia visual dinámica.
4
Step 4
Refina y Comparte tu Vídeo
Mejora tu vídeo con subtítulos/captions generados automáticamente para accesibilidad. Aplica el branding de tu organización, luego previsualiza y exporta tu historia de impacto de alta calidad, lista para compartir con tus donantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ampliar el Alcance en Redes Sociales

.

Produce rápidamente vídeos cortos cautivadores para redes sociales para compartir el impacto de los donantes, expandir tu audiencia e impulsar los esfuerzos de recaudación de fondos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de historias de impacto para donantes?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de historias de impacto para donantes al transformar tus guiones en contenido atractivo con avatares de AI y voces en off profesionales. Nuestras herramientas fáciles de usar y plantillas de vídeo personalizables para organizaciones sin ánimo de lucro te ayudan a construir una conexión emocional con tu audiencia a través de una poderosa narración en vídeo.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos AI efectivo para vídeos de recaudación de fondos personalizados?

HeyGen aprovecha las capacidades avanzadas de AI para generar vídeos personalizados, permitiéndote crear vídeos de recaudación de fondos únicos a gran escala. Con nuestra función de texto a vídeo desde el guion y avatares de AI realistas, puedes adaptar mensajes a donantes individuales, fomentando relaciones más fuertes y aumentando la retención de donantes.

¿Necesito habilidades técnicas para producir vídeos de recaudación de fondos de alta calidad con HeyGen?

No, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a cualquiera crear vídeos de recaudación de fondos de alta calidad sin requerir habilidades técnicas. Nuestra plataforma cuenta con herramientas de edición intuitivas de arrastrar y soltar, una rica biblioteca de medios y plantillas personalizables para agilizar tu proceso de creación de vídeos.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la comunicación y el branding en vídeo de mi organización sin ánimo de lucro?

HeyGen potencia tus campañas sin ánimo de lucro ofreciendo controles de branding completos, incluyendo logotipos y colores personalizados, para mantener una identidad de marca consistente en todas tus comunicaciones en vídeo. Añade fácilmente subtítulos y características de voz en off profesional para optimizar tus vídeos para el marketing en redes sociales y un mayor alcance.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo