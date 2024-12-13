Creador de Vídeos de Compromiso con Donantes: Crea Vídeos de Recaudación de Fondos Impactantes

Diseña rápidamente impresionantes vídeos de recaudación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro con plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para maximizar el compromiso de los donantes y la narración de historias.

464/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de recaudación de fondos de 45 segundos dirigido a atraer nuevos socios corporativos para una iniciativa sin ánimo de lucro. El estilo visual y de audio debe ser altamente profesional e impactante, mostrando resultados de proyectos reales a través de escenas dinámicas y visualización clara de datos, subrayado por una voz en off inspiradora. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu narrativa de campaña en una presentación pulida, con subtítulos para asegurar la accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de compromiso de donantes de 60 segundos para donantes recurrentes a largo plazo, proporcionando una actualización sobre el impacto de su apoyo sostenido. El estilo visual debe ser celebratorio e informativo, utilizando una mezcla de metraje impactante e infografías, acompañado de música de fondo edificante para transmitir un sentido de logro. Explora las diversas plantillas y escenas de HeyGen, junto con su soporte de biblioteca de medios/stock, para ensamblar rápidamente una narrativa visualmente rica que destaque el progreso y fomente la asociación continua a través de una poderosa narración en vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 15 segundos para redes sociales presentando una nueva iniciativa sin ánimo de lucro al público en general, diseñado para captar la atención inmediata y generar interés inicial. El estilo visual y de audio debe ser brillante, enérgico y con cortes rápidos, acompañado de una voz en off entusiasta que vaya directo al grano. Utiliza el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas sociales, haciendo que tu proceso de creación de vídeos sea fluido e impactante en todos los canales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Compromiso con Donantes

Crea rápidamente vídeos personalizados e impactantes para profundizar las conexiones con tus donantes y amplificar la misión de tu organización sin ánimo de lucro sin edición compleja.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde un Guion
Inicia tu proyecto eligiendo entre una variedad de "plantillas de vídeo" profesionales o genera un vídeo a partir de tu guion de texto, utilizando la potente capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
2
Step 2
Personaliza tu Mensaje y Visuales
Adapta tu vídeo con un mensaje único. Integra tus propios medios o selecciona de la "biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para crear un "vídeo personalizado" que resuene con tus donantes.
3
Step 3
Mejora con Marca y Accesibilidad
Refuerza la identidad de tu organización aplicando tu logo y colores de marca usando los "controles de marca" de HeyGen. Añade fácilmente subtítulos generados automáticamente para asegurar que tu mensaje sea accesible para todos.
4
Step 4
Exporta y Compromete a tus Donantes
Finaliza tu vídeo convincente y utiliza el "redimensionamiento de aspecto y exportaciones" de HeyGen para prepararlo para varias plataformas. Comparte tu contenido de "compromiso con donantes" impactante para fomentar conexiones más fuertes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrando Historias de Impacto de Donantes

.

Crea fácilmente narrativas de vídeo convincentes que destaquen la diferencia real que hacen las contribuciones de los donantes, construyendo confianza y alentando futuras donaciones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden las organizaciones sin ánimo de lucro crear mensajes de vídeo personalizados para el compromiso con los donantes?

HeyGen permite a las organizaciones sin ánimo de lucro crear contenido de vídeo altamente personalizado utilizando avatares de AI y texto a vídeo desde guion. Esto permite la creación eficiente de vídeos únicos, fomentando un compromiso más profundo con los donantes sin un esfuerzo de producción extenso.

¿Qué tipo de plantillas de vídeo ofrece HeyGen para vídeos de recaudación de fondos?

HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas de vídeo y escenas, diseñadas para acelerar la creación de vídeos para diversas necesidades, incluidos vídeos de recaudación de fondos impactantes. Estas plantillas ofrecen una base para una narración de vídeo convincente, fácilmente personalizable con el mensaje y la marca de tu organización.

¿Qué características de AI simplifican la creación de vídeos para organizaciones sin ánimo de lucro?

HeyGen simplifica la creación de vídeos con herramientas de edición intuitivas de arrastrar y soltar y características impulsadas por AI como la generación de voz en off y subtítulos asistidos por AI. Esto permite a las organizaciones sin ánimo de lucro producir vídeos de calidad profesional de manera eficiente, incluso con recursos limitados.

¿Puede HeyGen simplificar la producción de vídeos de agradecimiento para organizaciones sin ánimo de lucro?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de compromiso con donantes ideal, que permite a las organizaciones sin ánimo de lucro producir rápidamente mensajes de vídeo de agradecimiento sinceros a gran escala. Utiliza controles de marca para mantener una apariencia consistente y genera fácilmente reconocimientos personalizados que fortalecen las relaciones con los donantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo