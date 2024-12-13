Creador de Vídeos de Campaña de Donación: Impulsa tu Recaudación de Fondos

Crea potentes vídeos de recaudación de fondos que conviertan a los espectadores en donantes utilizando plantillas personalizables y la generación de voz en off de HeyGen.

Crea un vídeo conmovedor de recaudación de fondos de 45 segundos dirigido a donantes individuales, contando la historia de un beneficiario cuya vida fue transformada por donaciones pasadas. El estilo visual debe ser cálido y personal, utilizando una iluminación suave e imágenes esperanzadoras, acompañado de una pista de audio suave e inspiradora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para narrar partes de la historia, añadiendo un toque humano único y atractivo para impulsar las donaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de caridad de 60 segundos dirigido a patrocinadores corporativos y líderes comunitarios, mostrando el impacto tangible de su apoyo en un proyecto reciente. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional y optimista, incorporando imágenes impactantes de antes y después y visualizaciones de datos claras. Se debe entregar un llamado a la acción convincente utilizando la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración pulida y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de campaña de donación conciso de 30 segundos específicamente para una organización sin fines de lucro que busca fondos para una nueva iniciativa educativa, dirigido a fundaciones y grupos de interés específicos. El estilo visual debe ser limpio e informativo, utilizando gráficos brillantes y superposiciones de texto cortas y atractivas, acompañado de una banda sonora optimista y alentadora. Asegura la accesibilidad y una comprensión amplia integrando subtítulos/captions de HeyGen para todo el contenido hablado.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 15 segundos de solicitud de donación para plataformas de redes sociales, dirigido a involucrar a jóvenes adultos con un mensaje rápido e impactante sobre una campaña de concienciación general. El enfoque visual debe presentar ediciones rápidas, colores vibrantes y tipografía moderna, acompañado de una pista musical de alta energía y de moda. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales atractivos que resuenen con una audiencia nativa digital.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Campaña de Donación

Crea vídeos de recaudación de fondos convincentes con AI. Elabora un mensaje poderoso, involucra a tu audiencia y fomenta las donaciones para tu causa con facilidad.

1
Step 1
Selecciona tu Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas personalizables diseñadas específicamente para campañas de donación para comenzar rápidamente tu proyecto de vídeo.
2
Step 2
Crea tu Guion
Transforma tu apelación escrita en contenido de vídeo atractivo utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para contar tu historia de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Características de Accesibilidad
Mejora el alcance e impacto de tu vídeo utilizando el Generador Automático de Subtítulos para una comunicación clara a una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo exportándolo utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, dejándolo listo para compartir en todas las plataformas de redes sociales y fomentar las donaciones.

Casos de Uso

Comparte Historias Poderosas de Beneficiarios

Crea vídeos atractivos con AI para mostrar el impacto de las donaciones e inspirar más generosidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de recaudación de fondos impactantes para organizaciones sin fines de lucro?

HeyGen empodera a las organizaciones sin fines de lucro para producir fácilmente vídeos de recaudación de fondos convincentes utilizando tecnología avanzada de creación de vídeos con AI. Aprovecha los avatares de AI y el Texto a Voz para entregar tu mensaje de manera persuasiva y fomentar las donaciones de manera efectiva para tus necesidades de creador de vídeos de campaña de donación.

¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente creador de vídeos de caridad?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables y herramientas de edición de arrastrar y soltar, lo que lo convierte en un versátil creador de vídeos de caridad. Puedes acceder a una extensa biblioteca de medios y aplicar controles de marca para alinear perfectamente el contenido de tu Creador de Vídeos de Solicitud de Donación con la identidad de tu organización.

¿Puede HeyGen generar voces en off profesionales y subtítulos para mis vídeos de recaudación de fondos?

Sí, HeyGen incluye una robusta generación de voces en off y un Generador Automático de Subtítulos para mejorar tus vídeos de recaudación de fondos. Estas características aseguran que tu mensaje sea claro y accesible, ayudando a que tu contenido llegue a una audiencia más amplia y resuene profundamente.

¿Ayuda HeyGen a optimizar los vídeos de donación para compartir en redes sociales?

Absolutamente, HeyGen te permite optimizar tus vídeos de campaña de donación para varias plataformas de redes sociales con facilidad, gracias al cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones. Esto asegura que tu contenido se vea profesional en todas partes, maximizando el compromiso e incentivando a los espectadores a responder a tu llamado a la acción para impulsar las donaciones.

