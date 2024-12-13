Creador de Vídeos de Apelación de Donaciones: Recaudación de Fondos Impactante y Sencilla

Aprovecha los avatares de AI para crear vídeos de recaudación de fondos personalizados y convincentes que conecten con los donantes y fomenten las donaciones.

Crea un vídeo de recaudación de fondos de 45 segundos dirigido a posibles donantes, diseñado para evocar empatía y fomentar una acción inmediata. El estilo visual debe ser brillante y esperanzador, mostrando el impacto directo de las donaciones a través de imágenes poderosas, acompañado de una pista instrumental emotiva y edificante y una voz en off clara y persuasiva generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, haciendo que la llamada al apoyo sea innegable.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de agradecimiento de 30 segundos para donantes existentes y voluntarios, utilizando un estilo visual cálido y apreciativo con un montaje de resultados exitosos de proyectos acompañado de música de fondo suave. Este vídeo debe servir como una poderosa pieza de narración visual, utilizando plantillas y escenas personalizables para expresar gratitud genuina y reforzar el impacto de sus contribuciones, alentando sutilmente un compromiso continuo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de recaudación de fondos de 60 segundos para una audiencia amplia en redes sociales, específicamente jóvenes adultos, ilustrando el alcance de un desafío comunitario y la solución innovadora de la organización. El estilo visual debe ser impactante y de ritmo rápido, incorporando música instrumental inspiradora y mensajes claros y concisos. Crea esta narrativa convincente directamente desde un guion preparado utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar la máxima claridad y compromiso en el marketing en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de apelación de donación personalizado de 15 segundos específicamente para donantes individuales de alto valor o socios corporativos, con un estilo visual profesional y directo con un fondo minimalista. El audio debe mantener un tono autoritario pero apreciativo, con el mensaje clave entregado por un avatar de AI, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para añadir un toque único y personalizado que destaque el impacto específico que su contribución puede tener.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Apelación de Donaciones

Crea vídeos de recaudación de fondos impactantes sin esfuerzo con nuestro creador de vídeos de AI, transformando tu mensaje en historias visuales convincentes para un máximo compromiso de los donantes.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde un Guion
Inicia tu apelación de donación rápidamente seleccionando de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente o pega tu guion para iniciar tu proyecto de vídeo de recaudación de fondos.
2
Step 2
Genera Voces en Off o Avatares de AI Convincente
Da vida a tu mensaje utilizando avanzados avatares de AI de HeyGen para presentar tu apelación con un toque humano, o aprovecha nuestra generación de voz en off para un audio de sonido natural.
3
Step 3
Personaliza los Visuales y Añade tu Marca
Haz que tus vídeos personalizados sean únicos ajustando fácilmente los visuales y aplicando los controles de marca de tu organización, incluyendo logotipo y colores, para asegurar un mensaje cohesivo e impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Recaudación de Fondos
Finaliza tu apelación de donación, expórtala en varios formatos de aspecto y compártela a través de tus canales de marketing en redes sociales para llegar a una audiencia más amplia de posibles donantes.

Casos de Uso

Comparte Historias de Éxito Impactantes

Destaca los resultados positivos de tu trabajo a través de vídeos de AI atractivos, demostrando el profundo impacto de tu organización a posibles donantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a crear vídeos de apelación de donaciones convincentes?

HeyGen empodera a las organizaciones sin ánimo de lucro para crear vídeos de apelación de donaciones impactantes utilizando plantillas personalizables y herramientas poderosas de narración visual. Nuestra plataforma simplifica la creación de contenido atractivo, ayudándote a conectar emocionalmente con posibles donantes.

¿Puedo usar avatares de AI y generación de voz en off para mis vídeos de recaudación de fondos con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una selección de avatares de AI y capacidades avanzadas de Texto a Voz, permitiéndote generar voces en off realistas para tus vídeos de recaudación de fondos. Esta función permite una producción de vídeo eficiente y profesional sin necesidad de talento en vivo o equipo de grabación.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos de caridad eficiente?

HeyGen está diseñado como un creador de vídeos de AI intuitivo para organizaciones sin ánimo de lucro, ofreciendo una gama de plantillas personalizables y herramientas de edición de arrastrar y soltar. Esto agiliza la producción de vídeos de recaudación de fondos, permitiendo a las organizaciones crear contenido de alta calidad de manera rápida y sencilla.

¿Cómo apoya HeyGen la personalización de vídeos de agradecimiento a donantes y la marca?

HeyGen te permite producir vídeos de agradecimiento a donantes personalizados mediante la personalización de mensajes y el uso de controles de marca para un mensaje coherente. Esto ayuda a fomentar relaciones más fuertes y asegura que la identidad única de tu organización brille en cada comunicación.

