Creador de Vídeos de Formación en Diversidad: Crea Cursos DEI Atractivos Rápidamente
Transforma tus guiones en vídeos de formación en diversidad personalizados y profesionales con tecnología de texto a vídeo, creando soluciones de e-learning atractivas para equipos inclusivos.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a gerentes y líderes de equipo existentes, ilustrando pasos prácticos para fomentar lugares de trabajo más inclusivos. El diseño visual debe ser brillante y positivo, empleando escenarios del mundo real y texto en pantalla para los puntos clave, todo respaldado por una voz en off inspiradora y profesional generada sin esfuerzo. Asegúrate de que la función de subtítulos/captions de HeyGen esté habilitada para maximizar la accesibilidad y comprensión para un vídeo de formación en diversidad personalizado.
Diseña un vídeo de celebración animado de 45 segundos para todos los empleados de la empresa, destacando el valor de la diversidad dentro de la organización. El estilo visual debe ser dinámico y vibrante, incorporando cortes rápidos de imágenes de stock diversas y una banda sonora alegre y optimista. Aprovecha las plantillas de vídeo listas para usar de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para producir rápidamente un vídeo atractivo con la sensación de un creador de vídeos de formación en diversidad profesional.
Produce un vídeo de 75 segundos que invite a la reflexión, específicamente para equipos de RRHH y L&D, explorando consideraciones éticas complejas dentro del contenido DEI. La presentación visual debe ser limpia y en estilo de entrevista, utilizando avatares de IA distintos para representar varios puntos de vista, con un narrador calmado e informativo guiando la discusión. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para diferentes plataformas utilizando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen para una distribución fluida a los equipos de L&D y RRHH.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance y la Escala de la Formación.
Desarrolla y distribuye eficientemente un mayor volumen de cursos de formación en diversidad a una audiencia global.
Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendizaje.
Aumenta la participación de los aprendices y la retención del conocimiento en programas críticos de formación en diversidad e inclusión.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en diversidad personalizados?
HeyGen funciona como un generador de vídeos avanzado de IA, permitiendo a los equipos de L&D y RRHH producir rápidamente vídeos de formación en diversidad personalizados. Puedes aprovechar una vasta biblioteca de avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guiones para crear vídeos atractivos diseñados para abordar el sesgo inconsciente y fomentar lugares de trabajo inclusivos.
¿Qué opciones de avatares de IA están disponibles para contenido DEI?
HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA que se pueden personalizar para representar varios grupos demográficos para tu contenido DEI. Junto con los controles de marca, estos avatares ayudan a garantizar que tus soluciones de e-learning sean inclusivas y reflejen la identidad de tu organización.
¿Puede HeyGen producir rápidamente vídeos de formación en diversidad atractivos?
Sí, HeyGen está diseñado para ser un creador de vídeos de formación en diversidad eficiente, permitiendo la creación rápida de contenido sin un tiempo de producción extenso. Utiliza plantillas de vídeo preconstruidas y funciones de generación de voz en off para desarrollar vídeos de alta calidad y atractivos que resuenen con tu audiencia.
¿HeyGen admite funciones de accesibilidad para materiales de formación en diversidad?
Absolutamente, HeyGen asegura la accesibilidad de tu contenido de formación en diversidad generando automáticamente subtítulos/captions para todos los vídeos. Esta característica clave, combinada con la fácil integración en soluciones LMS/LXP, hace de HeyGen una solución integral de e-learning para todos los aprendices.