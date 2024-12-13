Generador de Vídeos de Formación en Diversidad: Crea Contenido DEI Impactante

Revoluciona las soluciones de e-learning de tus equipos de L&D y RRHH. Crea vídeos de formación sobre sesgos inconscientes con avatares de IA realistas.

Crea un vídeo introductorio de 60 segundos para los equipos de L&D y RRHH, destacando los beneficios de integrar contenido DEI en sus programas de formación. El estilo visual debe ser profesional e informativo, con gráficos nítidos y una narración cálida y clara. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar un mensaje preciso y una fácil iteración de contenido para este generador de vídeos de formación en diversidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un módulo de microaprendizaje de 45 segundos para empleados de varios departamentos, abordando específicamente la formación sobre sesgos inconscientes en un formato basado en escenarios y fácil de relacionar. Emplea un estilo visual moderno y empático con avatares de IA diversos que representen diferentes perspectivas, acompañados de una voz en off calmada y tranquilizadora. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar vida a estos escenarios con personalidades atractivas en pantalla.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de anuncio de 30 segundos para soluciones de e-learning globales, destacando la importancia de la accesibilidad para audiencias que hablan más de 140 idiomas. El vídeo debe tener una estética visual dinámica e inclusiva, combinando texto animado con visuales atractivos, asegurando que el audio sea claro y conciso. Utiliza la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen para proporcionar comprensión inmediata y alcanzar una audiencia internacional más amplia.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una pieza de comunicación interna convincente de 60 segundos para comunicaciones corporativas, promoviendo próximos vídeos de formación impulsados por IA sobre prácticas inclusivas en el lugar de trabajo. La presentación visual debe ser pulida y directa, usando colores atractivos y un tono de audio alentador, diseñado para despertar interés y fomentar la participación. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de alta calidad que resuene con los interesados internos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación en Diversidad

Crea fácilmente vídeos de formación en diversidad e inclusión impulsados por IA con avatares de IA personalizables y capacidades de texto a vídeo desde guion.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo desde guion para transformar tu texto en narraciones con sonido natural.
2
Step 2
Selecciona Tus Avatares de IA
Mejora tu contenido seleccionando entre una diversa gama de avatares de IA. Estos presentadores virtuales dan vida a tu guion, añadiendo un toque profesional a tu formación.
3
Step 3
Añade Funciones de Accesibilidad
Asegúrate de que tus vídeos de formación en diversidad sean accesibles para todos generando automáticamente subtítulos y captions, facilitando una comprensión clara y un amplio alcance.
4
Step 4
Genera Tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto para exportar tus vídeos de formación impulsados por IA en los formatos deseados, listos para su implementación inmediata en soluciones de e-learning.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ilustra Conceptos DEI con Contexto Histórico

.

Utiliza la narración de vídeos impulsada por IA para explicar vívidamente conceptos complejos de DEI e injusticias históricas, fomentando una comprensión más profunda.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación en diversidad e inclusión para los equipos de L&D y RRHH?

HeyGen capacita a los equipos de L&D y RRHH para crear contenido DEI atractivo y vídeos de formación en diversidad de manera eficiente. Nuestro generador de vídeos de IA facilita la producción de soluciones de e-learning de alta calidad e impacto.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA líder para comunicaciones corporativas?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo desde guion para optimizar las comunicaciones corporativas. Los usuarios pueden transformar rápidamente contenido escrito en vídeos profesionales, ahorrando tiempo y recursos significativos.

¿HeyGen admite múltiples idiomas para iniciativas de formación global?

Sí, HeyGen admite más de 140 idiomas, permitiendo un alcance global para tus vídeos de formación impulsados por IA. Esto incluye subtítulos y captions automáticos, asegurando que tu contenido sea accesible e impactante en todo el mundo.

¿Puedo crear vídeos de formación en diversidad rápidamente usando la plataforma de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen está diseñado como un generador eficiente de vídeos de formación en diversidad, ofreciendo una gama de plantillas de vídeo y herramientas de creación de vídeo nativas de prompts. Esto permite la producción rápida de contenido profesional y atractivo.

