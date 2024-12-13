Generador de Vídeos de Formación en Diversidad: Crea Contenido DEI Impactante
Revoluciona las soluciones de e-learning de tus equipos de L&D y RRHH. Crea vídeos de formación sobre sesgos inconscientes con avatares de IA realistas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un módulo de microaprendizaje de 45 segundos para empleados de varios departamentos, abordando específicamente la formación sobre sesgos inconscientes en un formato basado en escenarios y fácil de relacionar. Emplea un estilo visual moderno y empático con avatares de IA diversos que representen diferentes perspectivas, acompañados de una voz en off calmada y tranquilizadora. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar vida a estos escenarios con personalidades atractivas en pantalla.
Produce un vibrante vídeo de anuncio de 30 segundos para soluciones de e-learning globales, destacando la importancia de la accesibilidad para audiencias que hablan más de 140 idiomas. El vídeo debe tener una estética visual dinámica e inclusiva, combinando texto animado con visuales atractivos, asegurando que el audio sea claro y conciso. Utiliza la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen para proporcionar comprensión inmediata y alcanzar una audiencia internacional más amplia.
Desarrolla una pieza de comunicación interna convincente de 60 segundos para comunicaciones corporativas, promoviendo próximos vídeos de formación impulsados por IA sobre prácticas inclusivas en el lugar de trabajo. La presentación visual debe ser pulida y directa, usando colores atractivos y un tono de audio alentador, diseñado para despertar interés y fomentar la participación. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo de alta calidad que resuene con los interesados internos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance del Curso DEI Globalmente.
Desarrolla cursos de diversidad e inclusión comprensivos que lleguen a una audiencia global, superando las barreras del idioma con facilidad.
Mejora el Compromiso en la Formación DEI.
Mejora el compromiso y la retención de los aprendices en la formación en diversidad con vídeos dinámicos impulsados por IA y narrativas atractivas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación en diversidad e inclusión para los equipos de L&D y RRHH?
HeyGen capacita a los equipos de L&D y RRHH para crear contenido DEI atractivo y vídeos de formación en diversidad de manera eficiente. Nuestro generador de vídeos de IA facilita la producción de soluciones de e-learning de alta calidad e impacto.
¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA líder para comunicaciones corporativas?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo desde guion para optimizar las comunicaciones corporativas. Los usuarios pueden transformar rápidamente contenido escrito en vídeos profesionales, ahorrando tiempo y recursos significativos.
¿HeyGen admite múltiples idiomas para iniciativas de formación global?
Sí, HeyGen admite más de 140 idiomas, permitiendo un alcance global para tus vídeos de formación impulsados por IA. Esto incluye subtítulos y captions automáticos, asegurando que tu contenido sea accesible e impactante en todo el mundo.
¿Puedo crear vídeos de formación en diversidad rápidamente usando la plataforma de HeyGen?
Absolutamente. HeyGen está diseñado como un generador eficiente de vídeos de formación en diversidad, ofreciendo una gama de plantillas de vídeo y herramientas de creación de vídeo nativas de prompts. Esto permite la producción rápida de contenido profesional y atractivo.