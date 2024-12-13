Generador de Formación en Diversidad: Transforma la Cultura de tu Lugar de Trabajo

Empodera a los profesionales de RRHH para construir un aprendizaje impactante basado en escenarios con avatares de IA realistas para un lugar de trabajo inclusivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para empleados de todos los niveles, centrado en identificar y mitigar el sesgo inconsciente a través del aprendizaje basado en escenarios. Este vídeo debe presentar entornos y personajes realistas y diversos, complementados por una voz en off empática y educativa. Aprovecha los avatares de IA realistas de HeyGen para representar diversas interacciones en el lugar de trabajo, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea más cercana e impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para líderes empresariales y gerentes de L&D, enfatizando los beneficios rentables de los vídeos de formación impulsados por IA para fomentar un lugar de trabajo inclusivo. El enfoque visual debe ser moderno y enérgico, utilizando cortes rápidos y estadísticas animadas, acompañado de una voz en off clara y autoritaria. Asegúrate de que todos los mensajes clave se refuercen con subtítulos precisos para máxima accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de demostración de 50 segundos, dirigido a desarrolladores de formación y creadores de contenido, ilustrando cómo generar rápidamente módulos de formación completos sobre diversidad e inclusión. Este vídeo necesita un estilo de tutorial paso a paso con grabaciones de pantalla y una narración clara y de apoyo. Utiliza las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para resaltar la rapidez y simplicidad de la generación automatizada de contenido, permitiendo a los usuarios personalizar y desplegar lecciones atractivas rápidamente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Formación en Diversidad

Crea vídeos de formación en diversidad e inclusión impactantes y atractivos sin esfuerzo con IA, transformando temas complejos en experiencias de aprendizaje claras y basadas en escenarios.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza elaborando tu guion completo para la formación en diversidad e inclusión. Aprovecha la función de texto a vídeo para convertir instantáneamente tu contenido escrito en escenas dinámicas, sentando las bases para una experiencia de aprendizaje atractiva.
2
Step 2
Selecciona tus Avatares de IA y Escenas
Mejora tu formación eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA realistas y plantillas y escenas pre-diseñadas. Este paso te permite representar visualmente diferentes escenarios y perspectivas, haciendo que el contenido sea más cercano para los aprendices.
3
Step 3
Añade Marca y Voces Personalizadas
Personaliza tus vídeos de formación en diversidad aplicando los colores y el logotipo únicos de tu marca con controles de marca robustos. Enriquece aún más la experiencia generando voces en off de sonido natural, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.
4
Step 4
Exporta tus Vídeos de Formación con IA
Finaliza tus vídeos de formación impulsados por IA con facilidad. Expórtalos en varios formatos de aspecto para adaptarse a diferentes plataformas, asegurando que tu contenido atractivo e informativo esté listo para promover un lugar de trabajo inclusivo de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Da vida a eventos históricos con narración de vídeo impulsada por IA

Ilustra el contexto histórico crítico para temas de diversidad e inclusión, creando experiencias de aprendizaje impactantes y memorables para los participantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros programas de formación en diversidad e inclusión?

HeyGen actúa como un Generador de Formación en Diversidad con IA, empoderando a los profesionales de RRHH para crear vídeos de formación atractivos e informativos impulsados por IA. Aprovecha las capacidades de HeyGen para la generación automatizada de contenido, asegurando que tu formación en diversidad e inclusión fomente efectivamente un lugar de trabajo inclusivo.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación en diversidad impactantes?

HeyGen proporciona características robustas como avatares de IA realistas y funcionalidad de Texto a vídeo, ideales para desarrollar contenido de formación atractivo e informativo. Utiliza estas herramientas, junto con plantillas y escenas personalizables, para producir vídeos de formación de alta calidad impulsados por IA que apoyen el aprendizaje basado en escenarios.

¿Cómo ayuda HeyGen a los profesionales de RRHH a desarrollar contenido de diversidad e inclusión?

HeyGen empodera a los profesionales de RRHH ofreciendo una plataforma eficiente para la generación automatizada de contenido, impactando directamente en la formación en diversidad e inclusión. Con HeyGen, puedes transformar rápidamente guiones en vídeos de formación atractivos e informativos impulsados por IA, optimizando tus soluciones de e-learning.

¿Puede HeyGen facilitar la formación sobre temas específicos como el sesgo inconsciente?

Absolutamente, el generador de vídeos de IA de HeyGen es perfectamente adecuado para desarrollar contenido de formación enfocado en temas como el sesgo inconsciente. Utiliza las plantillas y escenas flexibles de HeyGen para crear una formación atractiva e informativa que apoye la creación de un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo.

