Generador de Formación en Diversidad: Transforma la Cultura de tu Lugar de Trabajo
Empodera a los profesionales de RRHH para construir un aprendizaje impactante basado en escenarios con avatares de IA realistas para un lugar de trabajo inclusivo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para empleados de todos los niveles, centrado en identificar y mitigar el sesgo inconsciente a través del aprendizaje basado en escenarios. Este vídeo debe presentar entornos y personajes realistas y diversos, complementados por una voz en off empática y educativa. Aprovecha los avatares de IA realistas de HeyGen para representar diversas interacciones en el lugar de trabajo, haciendo que la experiencia de aprendizaje sea más cercana e impactante.
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para líderes empresariales y gerentes de L&D, enfatizando los beneficios rentables de los vídeos de formación impulsados por IA para fomentar un lugar de trabajo inclusivo. El enfoque visual debe ser moderno y enérgico, utilizando cortes rápidos y estadísticas animadas, acompañado de una voz en off clara y autoritaria. Asegúrate de que todos los mensajes clave se refuercen con subtítulos precisos para máxima accesibilidad y comprensión.
Crea un vídeo de demostración de 50 segundos, dirigido a desarrolladores de formación y creadores de contenido, ilustrando cómo generar rápidamente módulos de formación completos sobre diversidad e inclusión. Este vídeo necesita un estilo de tutorial paso a paso con grabaciones de pantalla y una narración clara y de apoyo. Utiliza las plantillas y escenas pre-diseñadas de HeyGen para resaltar la rapidez y simplicidad de la generación automatizada de contenido, permitiendo a los usuarios personalizar y desplegar lecciones atractivas rápidamente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea más cursos y llega a más aprendices en todo el mundo.
Genera módulos de formación diversos de manera eficiente, haciendo que la educación esencial en D&I sea accesible globalmente para todos los empleados.
Aumenta el compromiso y la retención de la formación con IA.
Mejora la efectividad de la formación en diversidad a través de vídeos de IA atractivos, asegurando una mayor comprensión e impacto duradero en los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros programas de formación en diversidad e inclusión?
HeyGen actúa como un Generador de Formación en Diversidad con IA, empoderando a los profesionales de RRHH para crear vídeos de formación atractivos e informativos impulsados por IA. Aprovecha las capacidades de HeyGen para la generación automatizada de contenido, asegurando que tu formación en diversidad e inclusión fomente efectivamente un lugar de trabajo inclusivo.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación en diversidad impactantes?
HeyGen proporciona características robustas como avatares de IA realistas y funcionalidad de Texto a vídeo, ideales para desarrollar contenido de formación atractivo e informativo. Utiliza estas herramientas, junto con plantillas y escenas personalizables, para producir vídeos de formación de alta calidad impulsados por IA que apoyen el aprendizaje basado en escenarios.
¿Cómo ayuda HeyGen a los profesionales de RRHH a desarrollar contenido de diversidad e inclusión?
HeyGen empodera a los profesionales de RRHH ofreciendo una plataforma eficiente para la generación automatizada de contenido, impactando directamente en la formación en diversidad e inclusión. Con HeyGen, puedes transformar rápidamente guiones en vídeos de formación atractivos e informativos impulsados por IA, optimizando tus soluciones de e-learning.
¿Puede HeyGen facilitar la formación sobre temas específicos como el sesgo inconsciente?
Absolutamente, el generador de vídeos de IA de HeyGen es perfectamente adecuado para desarrollar contenido de formación enfocado en temas como el sesgo inconsciente. Utiliza las plantillas y escenas flexibles de HeyGen para crear una formación atractiva e informativa que apoye la creación de un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo.