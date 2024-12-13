Creador de Vídeos para Programas de Diversidad: Crea Vídeos DEI Impactantes

Transforma tu contenido de formación en diversidad e inclusión en vídeos atractivos, dando vida a los guiones sin esfuerzo con texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo convincente de 60 segundos que demuestre el profundo impacto de la inclusión en el lugar de trabajo, dirigido al personal existente y a la dirección. Emplea un tono profesional y empático, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar una narrativa detallada en un mensaje poderoso, mejorado con ejemplos visuales diversos y del mundo real para vídeos efectivos de diversidad e inclusión.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina crear un vídeo inspirador de 30 segundos al estilo de un testimonio que muestre un resultado exitoso de una reciente iniciativa de diversidad, destinado a la comunicación interna, partes interesadas y posibles reclutas. Utiliza las plantillas y escenas disponibles de HeyGen para lograr una estética visual brillante y optimista con declaraciones concisas e impactantes, destacando perfectamente el cambio positivo a través de tu creador de vídeos en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo informativo de 50 segundos para la gestión y equipos internos, detallando cómo un programa de diversidad sólido impulsa la innovación dentro de la empresa. Esta producción de creador de vídeos de IA debe adoptar un estilo visual dinámico y educativo con narración profesional, utilizando los subtítulos de HeyGen para asegurar claridad y accesibilidad para todos los espectadores en tus vídeos de formación en diversidad.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos para Programas de Diversidad

Crea vídeos impactantes de diversidad e inclusión sin esfuerzo con IA, desde el guion hasta visuales impresionantes, involucrando a tu audiencia en cada paso del camino.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion, que formará la base para tu vídeo del programa de diversidad. Aprovecha nuestra funcionalidad de texto a vídeo para dar vida a tu mensaje.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con el tono y propósito de tu contenido de formación.
3
Step 3
Añade Mejoras y Subtítulos
Mejora tu vídeo con música de fondo, imágenes y otros elementos visuales. Genera fácilmente subtítulos precisos para asegurar que tu mensaje sea accesible para todos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Contenido
Una vez que tu vídeo de diversidad e inclusión esté completo, expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados. Comparte tu contenido atractivo en diversas plataformas para maximizar su impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Complejos de D&I

Desglosa fácilmente temas complejos de diversidad e inclusión en vídeos generados por IA claros y digeribles, haciendo el aprendizaje más accesible y efectivo para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en diversidad atractivos?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de formación en diversidad atractivos transformando texto en contenido de vídeo impulsado por IA con avatares de IA realistas. Esto simplifica la creación de materiales educativos impactantes e inclusivos, haciendo de HeyGen un creador de vídeos en línea efectivo.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos efectivo para programas de diversidad?

HeyGen destaca como un creador de vídeos efectivo para programas de diversidad porque permite generar rápidamente vídeos de alta calidad a partir de un simple guion de vídeo, incluyendo locuciones multilingües. Esta capacidad asegura que tus vídeos de diversidad e inclusión sean accesibles y eficientes para un amplio alcance.

¿Puede HeyGen personalizar los vídeos de diversidad e inclusión para que coincidan con mi marca?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca en cualquier plantilla de vídeo. Esto asegura que tus vídeos de diversidad e inclusión sean consistentes con la identidad de tu organización, fomentando contenido atractivo que resuene con tu audiencia.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad para la formación en diversidad e inclusión?

HeyGen mejora la accesibilidad para la formación en diversidad e inclusión generando automáticamente subtítulos para todo el contenido de vídeo impulsado por IA. Además, sus locuciones multilingües aseguran que tus mensajes puedan llegar de manera efectiva a una audiencia más amplia y diversa.

