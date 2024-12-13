Los diversos avatares de IA de HeyGen aportan un toque humano a la formación en lugares de trabajo inclusivos, haciendo que tu contenido sea más relatable y atractivo. Combinados con la generación de Locuciones naturales y Subtítulos/captions automáticos, estos avatares aseguran que tus vídeos de formación sean accesibles y transmitan efectivamente mensajes de diversidad e inclusión.