Creador de Vídeos de Resumen de Actualizaciones del Distrito: Simplificado

Diseña actualizaciones profesionales del distrito sin esfuerzo con plantillas y escenas listas para usar, haciendo que la creación de vídeos sea simple y rápida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo atractivo de 60 segundos para estudiantes y profesores, demostrando nuevas iniciativas con un estilo visual moderno y dinámico que presenta transiciones dinámicas y vídeos animados, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen y su amplia biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar la narración visual.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo empresarial nítido de 30 segundos para miembros del consejo y partes interesadas, destacando logros clave con un enfoque visual profesional y conciso, asegurando una voz autoritaria y subtítulos claros generados a partir de tu guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para un impacto máximo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo introductorio acogedor de 90 segundos para nuevo personal escolar y voluntarios, explicando los procesos de incorporación con un estilo visual de apoyo y paso a paso, mostrando características fáciles de usar al utilizar el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen y plantillas y escenas personalizables para asegurar la accesibilidad en todas las plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Resumen de Actualizaciones del Distrito

Transforma fácilmente los anuncios importantes de tu distrito en actualizaciones de vídeo atractivas con las herramientas intuitivas de HeyGen.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas y escenas pre-diseñadas adaptadas para anuncios para comenzar rápidamente tu vídeo de resumen de actualizaciones del distrito.
2
Step 2
Crea tu Guion
Introduce las actualizaciones clave de tu distrito como texto. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen generará instantáneamente una locución atractiva para tu vídeo.
3
Step 3
Aplica tu Marca
Asegúrate de que tu vídeo refleje la identidad de tu distrito utilizando los controles de marca de HeyGen para aplicar logotipos personalizados y esquemas de color específicos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo explicativo final. Expórtalo fácilmente con las opciones de cambio de tamaño de aspecto de HeyGen para adaptarse a varias plataformas para una distribución más amplia.

Mejora la Formación de Personal y Voluntarios

Utiliza vídeos AI para hacer que la formación interna y la incorporación para el personal y voluntarios sea más efectiva y memorable, aumentando el compromiso y la retención.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos para proyectos creativos?

HeyGen te permite ser un creador de vídeos versátil con su interfaz intuitiva y fácil de usar. Utiliza una variedad de plantillas y herramientas impulsadas por AI, incluyendo un editor de arrastrar y soltar, para producir contenido de alta calidad sin esfuerzo para cualquier proyecto creativo.

¿Puede HeyGen crear vídeos explicativos animados atractivos?

Sí, HeyGen sobresale en la generación de vídeos animados dinámicos y vídeos explicativos. Transforma tu guion en una narrativa visual convincente utilizando avatares AI y capacidades avanzadas de texto a vídeo, con locuciones de sonido natural.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos empresariales?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca en cada vídeo empresarial. Accede a una biblioteca de medios completa y soporte de stock para personalizar aún más tus creaciones.

¿Cómo convierte HeyGen un guion en un vídeo AI?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de vídeo AI para convertir tu guion directamente en un vídeo pulido. Maneja automáticamente la conversión de texto a vídeo, integra la generación de locuciones e incluso añade subtítulos para accesibilidad.

