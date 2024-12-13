Crea Vídeos de Formación para Distribuidores Impactantes al Instante

Aprovecha los avatares de IA y la herramienta intuitiva de Texto a Vídeo de HeyGen para una creación de contenido sin fisuras. Empodera a tu equipo con vídeos de formación atractivos y fáciles de entender.

Crea un vídeo informativo de 1 minuto para nuevos distribuidores, detallando los aspectos básicos de nuestro producto estrella. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable que presente la información clave, complementado por una generación de voz en off clara y articulada, asegurando una fácil comprensión para todos los nuevos miembros del equipo que buscan un vídeo de formación integral para distribuidores.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo educativo de producto de 90 segundos dirigido a miembros experimentados del equipo de ventas, centrándose en las características avanzadas de nuestra última actualización de software. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y dinámico con destacados de texto en pantalla prominentes, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente la documentación técnica en un formato digerible, asegurando que todos los matices se cubran con precisión utilizando este generador de vídeos de formación con IA.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación integral de 2 minutos para nuestros socios de la cadena de suministro, describiendo los nuevos protocolos de cumplimiento. La estética del vídeo debe ser informativa y elegante, utilizando varias plantillas y escenas de la biblioteca de HeyGen para presentar información compleja de manera clara, mientras un tono de audio tranquilizador guía a los socios a través de cada paso del proceso, facilitando la creación de contenido automatizado para actualizaciones recurrentes.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de incorporación conciso de 45 segundos para nuevo personal interno, proporcionando un recorrido rápido por las herramientas y recursos esenciales de la empresa. Este vídeo debe ser amigable y acogedor, con un avatar de IA y música de fondo motivadora, con la flexibilidad de usar redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas internas, asegurando una introducción fluida y eficiente para cada nuevo empleado, encarnando el poder de la escritura con IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Usar el Generador de Vídeos de Formación para Distribuidores

Crea vídeos de formación para distribuidores atractivos e informativos con facilidad usando nuestra herramienta impulsada por IA. Sigue estos pasos para hacer el proceso fluido y efectivo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando un guion de formación completo. Nuestra herramienta de escritura impulsada por IA te ayuda a crear contenido atractivo que se ajuste a los objetivos de formación, asegurando claridad y relevancia para tus distribuidores.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una variedad de avatares de IA para actuar como el portavoz en tu vídeo. Con avatares realistas, tus vídeos de formación mantienen un tono profesional mientras mejoran el compromiso.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos
Utiliza nuestra función de generación de voces en off para añadir audio de sonido natural a tu guion. Mejora la accesibilidad y comprensión incluyendo subtítulos generados por IA que se alinean perfectamente con el contenido hablado.
4
Step 4
Exporta y Comparte Sin Esfuerzo
Una vez que tu vídeo de formación esté completo, expórtalo en resolución de vídeo HD para una calidad nítida. Distribuye el contenido sin esfuerzo a través de múltiples plataformas para llegar a todos tus distribuidores de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Contenido de Ventas Inspirador para Distribuidores

Genera vídeos poderosos y motivacionales para encender el entusiasmo y mejorar el rendimiento de ventas dentro de tu red de distribuidores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya HeyGen la generación de vídeos con IA para fines de formación?

HeyGen simplifica la generación de vídeos con IA utilizando tecnología de texto a vídeo, avatares de IA y plantillas personalizables, asegurando una creación de vídeos de formación para distribuidores eficiente y escalable.

¿Puede HeyGen ayudar en la generación de voces en off con IA para mis vídeos de formación?

Sí, HeyGen ofrece generación avanzada de voces en off, permitiendo una integración fluida de voces en off impulsadas por IA en tus vídeos de formación, mejorando el compromiso y la retención de información.

¿Qué características ofrece HeyGen para el branding en vídeos generados por IA?

HeyGen proporciona controles de branding como logotipos, colores y ajustes de relación de aspecto, permitiendo a las empresas mantener una identidad de marca consistente en todo su contenido de formación generado por IA.

¿HeyGen admite la creación de contenido automatizado para distribución multiplataforma?

Absolutamente, el enfoque impulsado por IA de HeyGen agiliza la creación de contenido automatizado, ofreciendo capacidades de exportación y redimensionamiento fáciles para una distribución multiplataforma eficiente de vídeos de formación.

