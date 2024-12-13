Produce un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a nuevos distribuidores, mostrando cómo un generador de formación para distribuidores simplifica su proceso de incorporación. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con una pista de audio animada y motivadora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar las características clave del producto, haciendo que la formación sea inmediatamente atractiva y memorable para un comienzo exitoso.

