Desarrolla un vídeo introductorio de 90 segundos para nuevos empleados, detallando las operaciones esenciales del "almacén" y los protocolos de seguridad dentro de un centro de distribución. Este vídeo de "formación del personal" debe contar con imágenes nítidas y limpias de las instalaciones y sus procesos, acompañado de una locución profesional y tranquilizadora generada con la capacidad de generación de voz de HeyGen, asegurando un tono instructivo claro y consistente para todos los nuevos empleados.

