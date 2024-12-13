Creador de Vídeos Publicitarios: Crea Anuncios Atractivos con IA

Aumenta el compromiso y el ROAS con anuncios de vídeo de calidad profesional creados usando los avatares de IA de HeyGen.

Descubre lo fácil que es para los propietarios de pequeñas empresas y los gerentes de marketing ocupados crear vídeos publicitarios atractivos. Este vídeo de 30 segundos muestra cómo la interfaz intuitiva de HeyGen, impulsada por un eficiente creador de vídeos publicitarios, te permite transformar conceptos en anuncios de alta conversión. Con un estilo visual dinámico y moderno y una voz en off profesional y animada, demostramos el uso de 'Plantillas y escenas' para lanzar campañas rápidamente, probando que los anuncios de vídeo de calidad no requieren recursos extensos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para agencias creativas y profesionales del marketing digital que buscan innovación, explora el futuro de la publicidad con esta demostración elegante y atractiva de 45 segundos. Observa cómo el creador de anuncios de vídeo con IA de HeyGen te permite crear campañas personalizadas. El vídeo presenta un avatar de IA que entrega un mensaje conciso, destacando el poder de los 'Avatares de IA' y la 'Generación de voz en off' para dar vida a conceptos sofisticados, manteniendo un estilo visual innovador.
Prompt de Ejemplo 2
Los equipos de marketing de comercio electrónico global y las empresas internacionales pueden simplificar su proceso de creación de anuncios con este vídeo informativo de 60 segundos. Aprende cómo HeyGen actúa como tu creador de anuncios de vídeo en línea, simplificando la localización de tus esfuerzos publicitarios. El estilo visual pulido, combinado con diversos visuales de productos y claros 'Subtítulos/captions', demuestra cómo 'Texto a vídeo desde guion' asegura un mensaje consistente en múltiples mercados, proporcionando una experiencia profesional y accesible.
Prompt de Ejemplo 3
Los gestores de redes sociales y creadores de contenido que buscan maximizar el compromiso apreciarán este vibrante mensaje de 15 segundos. Aprende a crear anuncios de vídeo efectivos rápidamente. Este vídeo corto, auténtico y divertido, con una voz en off enérgica, ilustra cómo el potente creador de anuncios de vídeo de HeyGen permite una rápida creación de contenido utilizando 'Biblioteca de medios/soporte de stock' y 'Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto' para varias plataformas sociales, asegurando que tu mensaje siempre encaje perfectamente y capte la atención.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios

Crea vídeos publicitarios atractivos sin esfuerzo con nuestro intuitivo creador de anuncios de vídeo en línea, diseñado para dar vida a tus campañas rápidamente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto de anuncio publicitario eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo publicitario profesionales o empieza con un lienzo en blanco para establecer la base de tu anuncio.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo con controles de marca para aplicar tu logotipo y colores, y arrastra y suelta elementos fácilmente para un anuncio único.
3
Step 3
Mejora con Voces en Off de IA
Eleva el mensaje de tu anuncio utilizando la función de generación de voces en off de HeyGen para crear voces en off realistas en más de 50 idiomas.
4
Step 4
Exporta para Plataformas Sociales
Finaliza tu anuncio añadiendo subtítulos/captions, luego expórtalo con redimensionamiento de relación de aspecto para una visualización óptima en varias plataformas sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios Dinámicos de Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en anuncios de vídeo atractivos impulsados por IA, construyendo confianza y credibilidad con clientes potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo con IA?

HeyGen te permite convertirte en un "creador de anuncios de vídeo con IA" transformando tus "guiones" en "anuncios de vídeo" atractivos con capacidades avanzadas de texto a vídeo. Esto agiliza todo el "proceso de creación de anuncios", permitiéndote producir "vídeos publicitarios" de alta calidad de manera eficiente.

¿Puedo personalizar mis anuncios de vídeo usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote "personalizar tus anuncios de vídeo" con tus "colores de marca, fuentes y logotipo". Puedes seleccionar entre varias "plantillas de anuncios de vídeo" para crear "vídeos de marca" que se alineen perfectamente con tu estrategia de marketing.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para los anuncios de vídeo?

HeyGen ofrece tecnología de "avatares de IA" de vanguardia y "Voces en off" realistas para mejorar tu experiencia como "creador de anuncios de vídeo en línea". Estas "herramientas impulsadas por IA" ayudan a crear "explicativos" y "películas de productos" atractivos listos para diversas "plataformas sociales".

¿Qué herramientas proporciona HeyGen para la creación de anuncios multiplataforma?

El "editor de vídeo en línea" intuitivo de HeyGen con su "editor de arrastrar y soltar" simplifica la creación de "anuncios de vídeo personalizados" adaptados para varias "plataformas sociales". Puedes generar fácilmente "múltiples formatos de anuncios de vídeo" optimizados para plataformas como "anuncios de Instagram" y otras.

