Impulsa las Conversiones con Nuestro Generador de Vídeos Publicitarios

Transforma tu texto publicitario en anuncios de vídeo cautivadores al instante con nuestra función de texto a vídeo desde guion.

Desarrolla un vídeo publicitario de 15 segundos que muestre cómo los propietarios de pequeñas empresas pueden lanzar sus campañas sin esfuerzo. El estilo visual debe ser dinámico, con cortes rápidos y colores de marca vibrantes, acompañado de una música de fondo enérgica. Dirige esto a gerentes de marketing y emprendedores que buscan simplificar su proceso de creación de anuncios, destacando cómo las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen hacen que comenzar sea inmediato e impactante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo informativo de 30 segundos dirigido a equipos creativos y especialistas en marketing digital, ilustrando el poder de un "Creador de Anuncios AI" para campañas personalizadas. La estética visual debe ser elegante y profesional, con un "avatar AI" amigable que interactúe directamente con el espectador, mejorado por una clara "Generación de voz en off". Este vídeo debe enfatizar las opciones de personalización, demostrando cómo adaptar mensajes para audiencias diversas con un tono innovador y atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio en vídeo persuasivo de 20 segundos diseñado para especialistas en marketing de rendimiento y gestores de redes sociales, centrado en un fuerte "llamado a la acción". La presentación visual debe ser limpia y directa, utilizando tipografía audaz para los mensajes clave y tomas de producto nítidas, con transiciones dinámicas. Este vídeo debe demostrar la facilidad de preparar contenido para varias "plataformas sociales" utilizando la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para un alcance óptimo en múltiples plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo promocional auténtico de 25 segundos dirigido a gerentes de marca y creadores de contenido que buscan aprovechar el "Contenido UGC". El estilo visual y de audio debe ser vibrante y narrativo, combinando sin esfuerzo clips generados por usuarios con "fotos y gráficos de stock" de alta calidad del "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen. Esta narrativa debe mostrar cómo se pueden contar historias convincentes utilizando diversos activos visuales, potenciadas aún más al convertir un guion simple en una narrativa visual dinámica a través de "Texto a vídeo desde guion".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Publicitarios

Transforma sin esfuerzo tus ideas en anuncios de vídeo atractivos diseñados para plataformas sociales, aumentando tu impacto de marketing con herramientas creativas inteligentes.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de plantillas de anuncios profesionales para iniciar tu proceso creativo y asegurar que tu vídeo publicitario destaque.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo añadiendo los colores únicos de tu marca, logotipos e imágenes de productos, asegurando una identidad de marca consistente en todo momento.
3
Step 3
Integra Avatares AI
Integra Avatares AI realistas para narrar tu mensaje, añadiendo un toque dinámico y personalizado a tu anuncio en vídeo.
4
Step 4
Exporta y Publica
Exporta tus anuncios en vídeo de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto optimizados para diferentes plataformas sociales, listos para su publicación inmediata.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios de Testimonios de Clientes Convincente

.

Transforma historias de éxito de clientes en anuncios en vídeo poderosos y atractivos que generen confianza y persuadan a potenciales compradores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios en vídeo?

El Creador de Anuncios AI de HeyGen utiliza inteligencia artificial para agilizar la producción de anuncios en vídeo atractivos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas de anuncios permiten a los usuarios generar rápidamente anuncios en vídeo atractivos sin necesidad de habilidades complejas de edición.

¿Puedo personalizar mis anuncios en vídeo con elementos de marca en HeyGen?

Sí, HeyGen permite una personalización completa de tus anuncios en vídeo. Puedes incorporar fácilmente los colores de tu marca, logotipos y activos visuales específicos, junto con fotos y gráficos de stock, para asegurar que tus vídeos publicitarios se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Ofrece HeyGen Avatares AI para vídeos publicitarios?

Absolutamente. HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de Avatares AI para dar vida a tus vídeos publicitarios. Estos personajes impulsados por AI pueden transmitir tu mensaje de manera atractiva, haciendo que tus vídeos AI destaquen y capturen la atención del público de manera efectiva.

¿Qué tipos de plantillas de anuncios en vídeo están disponibles para plataformas sociales?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de anuncios diseñadas para diversas plataformas sociales, lo que te permite crear variantes de vídeo diversas. Estas plantillas están optimizadas para plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, asegurando que tus anuncios en vídeo funcionen eficazmente en diferentes canales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo