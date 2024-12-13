Impulsa las Conversiones con Nuestro Generador de Vídeos Publicitarios
Transforma tu texto publicitario en anuncios de vídeo cautivadores al instante con nuestra función de texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo informativo de 30 segundos dirigido a equipos creativos y especialistas en marketing digital, ilustrando el poder de un "Creador de Anuncios AI" para campañas personalizadas. La estética visual debe ser elegante y profesional, con un "avatar AI" amigable que interactúe directamente con el espectador, mejorado por una clara "Generación de voz en off". Este vídeo debe enfatizar las opciones de personalización, demostrando cómo adaptar mensajes para audiencias diversas con un tono innovador y atractivo.
Produce un anuncio en vídeo persuasivo de 20 segundos diseñado para especialistas en marketing de rendimiento y gestores de redes sociales, centrado en un fuerte "llamado a la acción". La presentación visual debe ser limpia y directa, utilizando tipografía audaz para los mensajes clave y tomas de producto nítidas, con transiciones dinámicas. Este vídeo debe demostrar la facilidad de preparar contenido para varias "plataformas sociales" utilizando la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para un alcance óptimo en múltiples plataformas.
Genera un vídeo promocional auténtico de 25 segundos dirigido a gerentes de marca y creadores de contenido que buscan aprovechar el "Contenido UGC". El estilo visual y de audio debe ser vibrante y narrativo, combinando sin esfuerzo clips generados por usuarios con "fotos y gráficos de stock" de alta calidad del "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen. Esta narrativa debe mostrar cómo se pueden contar historias convincentes utilizando diversos activos visuales, potenciadas aún más al convertir un guion simple en una narrativa visual dinámica a través de "Texto a vídeo desde guion".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Acelera la Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios en vídeo de alto impacto que generen resultados, aprovechando la AI para eficiencia y escala.
Crea Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo anuncios en vídeo cautivadores y clips cortos optimizados para diversas plataformas sociales, mejorando el compromiso de la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios en vídeo?
El Creador de Anuncios AI de HeyGen utiliza inteligencia artificial para agilizar la producción de anuncios en vídeo atractivos. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas de anuncios permiten a los usuarios generar rápidamente anuncios en vídeo atractivos sin necesidad de habilidades complejas de edición.
¿Puedo personalizar mis anuncios en vídeo con elementos de marca en HeyGen?
Sí, HeyGen permite una personalización completa de tus anuncios en vídeo. Puedes incorporar fácilmente los colores de tu marca, logotipos y activos visuales específicos, junto con fotos y gráficos de stock, para asegurar que tus vídeos publicitarios se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Ofrece HeyGen Avatares AI para vídeos publicitarios?
Absolutamente. HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de Avatares AI para dar vida a tus vídeos publicitarios. Estos personajes impulsados por AI pueden transmitir tu mensaje de manera atractiva, haciendo que tus vídeos AI destaquen y capturen la atención del público de manera efectiva.
¿Qué tipos de plantillas de anuncios en vídeo están disponibles para plataformas sociales?
HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de anuncios diseñadas para diversas plataformas sociales, lo que te permite crear variantes de vídeo diversas. Estas plantillas están optimizadas para plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, asegurando que tus anuncios en vídeo funcionen eficazmente en diferentes canales.