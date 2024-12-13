Creador de Vídeos Promocionales de Descuento: Crea Vídeos Virales por Menos

Crea vídeos promocionales atractivos en minutos con nuestra amplia biblioteca de plantillas y escenas, impulsando eficazmente tus campañas de marketing.

Crea un vibrante vídeo de 30 segundos diseñado específicamente para anunciar un emocionante descuento, dirigido a propietarios de pequeñas empresas ansiosos por aumentar sus ventas. Este anuncio de creador de vídeos promocionales de descuento debe contar con visuales brillantes y enérgicos, con una banda sonora moderna y animada, destacando claramente la oferta. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para lograr rápidamente un aspecto pulido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para lanzar una promoción de temporada atractiva, crea un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a especialistas en marketing digital y creadores de contenido. El vídeo debe tener un estilo visual cálido y acogedor con música de fondo amigable, transmitiendo la oferta especial con una voz clara y natural. Aprovecha la "Generación de voz en off" de HeyGen para producir una narración de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo promocional impactante de 15 segundos para captar la atención de los usuarios de redes sociales móviles para una venta flash. Este vídeo de ritmo rápido requiere superposiciones de texto audaces y música de fondo mínima y enérgica, asegurando que el mensaje sea instantáneamente comprensible. Emplea los "Subtítulos/captions" de HeyGen para maximizar la accesibilidad e impacto en plataformas de visualización silenciosa.
Prompt de Ejemplo 3
Para gerentes de marca y agencias de publicidad que buscan presentar una oferta exclusiva, produce un sofisticado vídeo de producto de 60 segundos que demuestre valor. El estilo visual debe ser pulido y profesional, incorporando tomas cinematográficas y un tono autoritario y confiado de un avatar de AI. Muestra los "Avatares de AI" de HeyGen para transmitir el mensaje con un toque humano.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Promocionales de Descuento

Crea rápidamente vídeos promocionales atractivos que presenten tus descuentos exclusivos para impulsar el compromiso en todas tus campañas de marketing.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia gama de plantillas prediseñadas o comienza un nuevo proyecto desde cero para empezar a crear tu vídeo promocional.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Descuento
Personaliza el vídeo con tus descuentos exclusivos, vídeos de productos y elementos de marca utilizando controles intuitivos.
3
Step 3
Integra Mejoras de AI
Eleva tu mensaje con voces en off de AI para articular claramente tu oferta especial, añadiendo subtítulos automáticos y música y efectos atractivos para un acabado profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Renderiza tu vídeo promocional de descuento final en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas de redes sociales y campañas de marketing, luego compártelo directamente para llegar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Valor y la Confianza del Producto

.

Desarrolla vídeos de productos convincentes y testimonios de clientes para generar confianza y resaltar la propuesta de valor de tus ofertas con descuento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales impactantes?

HeyGen te permite producir vídeos promocionales atractivos con avatares de AI y una vasta biblioteca de plantillas personalizables. Nuestro intuitivo creador de vídeos promocionales con AI simplifica la creación de contenido de alta calidad para tus campañas de marketing.

¿Qué hace que HeyGen sea un editor de vídeo intuitivo impulsado por AI?

HeyGen es un editor de vídeo intuitivo impulsado por AI, que utiliza herramientas sofisticadas como nuestro editor de arrastrar y soltar para simplificar la creación de vídeos. Puedes crear fácilmente vídeos de productos profesionales o cualquier contenido de vídeo promocional de manera eficiente dentro de nuestro editor en línea.

¿Puede HeyGen proporcionar voces en off de AI y subtítulos automáticos para mis vídeos?

Sí, HeyGen ofrece avanzadas voces en off de AI en múltiples idiomas, permitiéndote narrar tu vídeo promocional con facilidad. También proporcionamos subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y alcanzar a una audiencia más amplia para tu contenido en redes sociales.

¿Ofrece HeyGen plantillas para varias plataformas de redes sociales?

HeyGen proporciona una amplia selección de plantillas profesionales optimizadas para varias plataformas de redes sociales, ayudándote a lanzar rápidamente campañas de marketing efectivas. Explora nuestras plantillas gratuitas para iniciar la creación de contenido con música y efectos.

