Creador de Vídeos Promocionales de Descuento: Crea Vídeos Virales por Menos
Crea vídeos promocionales atractivos en minutos con nuestra amplia biblioteca de plantillas y escenas, impulsando eficazmente tus campañas de marketing.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Para lanzar una promoción de temporada atractiva, crea un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a especialistas en marketing digital y creadores de contenido. El vídeo debe tener un estilo visual cálido y acogedor con música de fondo amigable, transmitiendo la oferta especial con una voz clara y natural. Aprovecha la "Generación de voz en off" de HeyGen para producir una narración de alta calidad.
Diseña un vídeo promocional impactante de 15 segundos para captar la atención de los usuarios de redes sociales móviles para una venta flash. Este vídeo de ritmo rápido requiere superposiciones de texto audaces y música de fondo mínima y enérgica, asegurando que el mensaje sea instantáneamente comprensible. Emplea los "Subtítulos/captions" de HeyGen para maximizar la accesibilidad e impacto en plataformas de visualización silenciosa.
Para gerentes de marca y agencias de publicidad que buscan presentar una oferta exclusiva, produce un sofisticado vídeo de producto de 60 segundos que demuestre valor. El estilo visual debe ser pulido y profesional, incorporando tomas cinematográficas y un tono autoritario y confiado de un avatar de AI. Muestra los "Avatares de AI" de HeyGen para transmitir el mensaje con un toque humano.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea Campañas Publicitarias Altamente Convertidoras.
Produce sin esfuerzo anuncios de vídeo de alto rendimiento para ofertas de descuento y campañas de marketing, maximizando las tasas de conversión con herramientas impulsadas por AI.
Genera Promociones Atractivas en Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos y clips atractivos para redes sociales para anunciar eficazmente descuentos exclusivos e impulsar el compromiso en las plataformas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales impactantes?
HeyGen te permite producir vídeos promocionales atractivos con avatares de AI y una vasta biblioteca de plantillas personalizables. Nuestro intuitivo creador de vídeos promocionales con AI simplifica la creación de contenido de alta calidad para tus campañas de marketing.
¿Qué hace que HeyGen sea un editor de vídeo intuitivo impulsado por AI?
HeyGen es un editor de vídeo intuitivo impulsado por AI, que utiliza herramientas sofisticadas como nuestro editor de arrastrar y soltar para simplificar la creación de vídeos. Puedes crear fácilmente vídeos de productos profesionales o cualquier contenido de vídeo promocional de manera eficiente dentro de nuestro editor en línea.
¿Puede HeyGen proporcionar voces en off de AI y subtítulos automáticos para mis vídeos?
Sí, HeyGen ofrece avanzadas voces en off de AI en múltiples idiomas, permitiéndote narrar tu vídeo promocional con facilidad. También proporcionamos subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y alcanzar a una audiencia más amplia para tu contenido en redes sociales.
¿Ofrece HeyGen plantillas para varias plataformas de redes sociales?
HeyGen proporciona una amplia selección de plantillas profesionales optimizadas para varias plataformas de redes sociales, ayudándote a lanzar rápidamente campañas de marketing efectivas. Explora nuestras plantillas gratuitas para iniciar la creación de contenido con música y efectos.