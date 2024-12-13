Creador de Vídeos de Mensajes del Director: Crea Mensajes Poderosos del CEO

Transforma tu guion en un mensaje convincente del director con nuestro creador de vídeos con IA, utilizando texto a vídeo desde guion para una creación rápida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de marketing atractivo de 30 segundos dirigido a potenciales clientes B2B, mostrando una nueva característica del software. El estilo visual y de audio debe ser moderno, enérgico y visualmente nítido, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para presentar eficientemente los beneficios clave con gráficos dinámicos acompañantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo corporativo interno de 60 segundos desde un creador de vídeos de mensajes del director, destinado a los jefes de departamento, anunciando una nueva iniciativa de la empresa. Este vídeo debe tener un tono amigable, informativo y personal, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una entrega clara y consistente, acompañado de música de fondo sutil y de apoyo.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de 45 segundos para redes sociales destacando la cultura de tu empresa para posibles candidatos a empleo. El estilo visual debe ser auténtico, cálido y dinámico, reflejando interacciones reales del equipo. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente visuales atractivos que resuenen en un entorno creativo y colaborativo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Mensajes del Director

Crea mensajes profesionales del director y vídeos corporativos sin esfuerzo con IA, transformando texto en contenido visual atractivo en minutos.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Mensaje
Comienza pegando el mensaje de tu director o guion corporativo directamente en la plataforma. Nuestra IA analiza automáticamente el texto, preparándolo para la generación de vídeo con IA utilizando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tu Portavoz de IA
Elige entre una diversa selección de avatares de IA para representar a tu director. También puedes personalizar estilos de voz y acentos para que coincidan perfectamente con el tono de tu marca para tu portavoz de IA.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Integra el logo de tu empresa, colores de marca y medios relevantes de nuestra biblioteca de stock para crear un fondo de vídeo corporativo pulido y profesional que se alinee con la identidad de tu marca utilizando controles de marca.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad. Genera tu convincente vídeo de mensaje del director y expórtalo fácilmente para compartirlo de inmediato en todas tus plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Rápidamente Actualizaciones de la Empresa en Redes Sociales

Crea rápidamente mensajes de vídeo de IA cortos e impactantes para plataformas sociales, manteniendo a tu audiencia informada y conectada con actualizaciones oportunas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

HeyGen potencia la creación de vídeos creativos ofreciendo una amplia gama de plantillas personalizables y avatares de IA, permitiéndote producir fácilmente contenido atractivo para diversos propósitos. Funciona como un intuitivo creador de vídeos con IA para dar vida a tus ideas de manera eficiente.

¿Qué hace de HeyGen un Creador de Vídeos de Mensajes del CEO con IA ideal para empresas?

HeyGen es el creador de vídeos empresariales definitivo, permitiendo a las empresas crear vídeos corporativos profesionales, incluidos vídeos de mensajes del director, con portavoces de IA realistas. Sus robustos controles de marca aseguran que el contenido de tus vídeos se alinee perfectamente con la imagen y el mensaje de tu empresa.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de texto a vídeo?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos transformando tus guiones directamente en vídeos atractivos utilizando sus avanzadas capacidades de texto a vídeo. Con una funcionalidad de guion a vídeo sin fisuras y generación de voz en off integrada, puedes producir contenido pulido con notable facilidad.

¿Puede HeyGen ser utilizado para varios tipos de vídeos de marketing y formación?

Absolutamente, HeyGen es un versátil creador de vídeos empresariales en línea perfecto para producir vídeos de marketing de alta calidad, vídeos de formación y más. Con características como subtítulos automáticos, cambio de tamaño de relación de aspecto y una completa biblioteca de medios, satisface diversas necesidades de comunicación en diferentes industrias.

