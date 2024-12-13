Generador de vídeos de mensajes del CEO: Entrega Actualizaciones Ejecutivas Atractivas

Convierte tu guion en mensajes de vídeo de alta calidad sin esfuerzo. Nuestra función de texto a vídeo desde guion permite actualizaciones corporativas atractivas al instante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de incorporación de 90 segundos para nuevos empleados de todos los departamentos, presentándoles nuestras herramientas internas principales. Diseña un estilo visual acogedor e instructivo utilizando plantillas y escenas predefinidas, generadas eficientemente mediante texto a vídeo desde un guion completo, convirtiéndolo en un vídeo de formación efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una actualización de comunicación corporativa de 2 minutos para la alta dirección y líderes de equipo, anunciando una nueva iniciativa técnica. El vídeo debe mantener un estilo visual y de audio pulido a nivel ejecutivo, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock para visuales impactantes e incluyendo subtítulos para accesibilidad, asegurando un vídeo de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Genera una guía de solución de problemas técnicos de 45 segundos para usuarios finales que experimentan problemas comunes de software. El estilo visual debe ser práctico y paso a paso, utilizando las capacidades del generador de vídeo de AI de HeyGen para crear demostraciones claras y optimizadas para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones, agilizando el proceso de creación de vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Mensajes del Director

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales de mensajes del director con avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, entregando anuncios corporativos atractivos sin edición compleja.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de AI e Introduce el Guion
Elige entre una diversa gama de avatares de AI realistas para representar a tu director. Luego, simplemente pega tu guion de mensaje en el campo de texto para comenzar la transformación.
2
Step 2
Genera la Locución y Personaliza Tu Mensaje
Aprovecha la generación avanzada de locuciones para dar vida a tu guion con voces de AI de sonido natural. Personaliza el tono y estilo para que coincida perfectamente con la comunicación corporativa de tu marca.
3
Step 3
Añade Visuales y Asegura la Accesibilidad
Mejora tu vídeo con visuales de fondo relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock. Añade automáticamente subtítulos para mejorar el compromiso del espectador y la accesibilidad para todas las audiencias, resultando en un vídeo de alta calidad.
4
Step 4
Exporta Tu Actualización Ejecutiva Profesional
Una vez finalizado, exporta tu convincente actualización ejecutiva profesional en varios formatos de aspecto adecuados para cualquier plataforma. Ahora has creado un vídeo poderoso con facilidad, listo para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala el Aprendizaje y la Información Corporativa

.

Permite a los directores crear y difundir eficientemente información corporativa esencial o módulos de formación interna a una amplia base de empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de alta calidad para empresas?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de AI y un potente generador de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios crear contenido de vídeo profesional y de alta calidad directamente desde un guion sin necesidad de herramientas de edición de vídeo complejas o experiencia previa extensa. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos para diversas necesidades de comunicación empresarial.

¿Pueden personalizarse los avatares de AI de HeyGen para mantener la coherencia de marca en la comunicación corporativa?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo de tu empresa y colores de marca específicos en vídeos con nuestros avatares de AI realistas. Esto asegura que todas las actualizaciones ejecutivas profesionales y la comunicación corporativa resuenen con la identidad de marca establecida.

¿Qué tipos de vídeos profesionales pueden generarse usando el generador de vídeos de AI de HeyGen?

Con la versátil plataforma de HeyGen, puedes generar una amplia gama de vídeos profesionales, incluyendo anuncios corporativos atractivos, vídeos de marketing dirigidos y vídeos de formación completos. Sus avanzadas capacidades de generador de texto a vídeo lo hacen perfecto para crear un vídeo de mensaje del CEO convincente u otros mensajes de vídeo de AI de manera eficiente.

¿Qué tan rápido puedo producir un vídeo listo para usar con el generador de vídeos de AI de HeyGen?

HeyGen está diseñado para la creación rápida de vídeos. Su interfaz intuitiva y extensa biblioteca de plantillas permiten a los usuarios transformar texto en contenido de vídeo de alta calidad en solo minutos, reduciendo significativamente el tiempo de producción típicamente asociado con herramientas tradicionales de edición de vídeo.

