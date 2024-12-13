Tu Generador Definitivo de Vídeos Tutoriales Digitales

Optimiza la creación de vídeos instructivos y contenido de cursos. Aprovecha poderosos avatares de IA para dar vida a tus instrucciones con facilidad.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de 1 minuto que demuestre el proceso de configuración de una nueva herramienta de infraestructura de TI, diseñado para desarrolladores y profesionales de TI. El estilo visual debe centrarse en grabaciones de pantalla, con cortes precisos y anotaciones claras, mientras que el audio presenta una locución autoritaria y directa creada mediante texto a vídeo desde un guion, explicando cada paso técnico de manera clara y concisa, destacando cómo un generador de vídeos de IA simplifica la documentación técnica.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un recorrido completo de 2 minutos sobre las funciones avanzadas dentro de una plataforma de análisis especializada, destinado a usuarios avanzados y participantes de cursos en línea. El vídeo necesita una presentación detallada, paso a paso, posiblemente aprovechando plantillas y escenas para diseños variados, con un fuerte enfoque en la accesibilidad a través de subtítulos generados automáticamente que acompañan a una locución conversacional y atractiva que enfatiza los puntos clave de aprendizaje como parte de una experiencia robusta de creador de vídeos tutoriales de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Se necesita un vídeo explicativo técnico conciso de 45 segundos para resaltar una nueva práctica recomendada de ciberseguridad para profesionales ocupados que buscan información técnica rápida. Emplea un estilo visual dinámico y rápido con texto animado e iconografía simple, acompañado de una locución generada por IA enérgica y concisa, demostrando cómo un creador de vídeos explicativos puede difundir rápidamente información crucial. Toda la pieza debe fluir sin problemas, creada con generación eficiente de locuciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Tutoriales Digitales

Transforma sin esfuerzo tu conocimiento en vídeos tutoriales atractivos y profesionales utilizando herramientas impulsadas por IA, ofreciendo instrucciones claras y experiencias de aprendizaje impactantes.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo el contenido de tu tutorial. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" para convertir instantáneamente tus instrucciones escritas en un vídeo básico, estableciendo el escenario para tu lección.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Mejora tu tutorial con visuales atractivos. Selecciona entre varias plantillas y escenas predefinidas, o incorpora "avatares de IA" para presentar tu información de manera clara y profesional, cautivando a tu audiencia.
3
Step 3
Añade Audio Dinámico
Asegúrate de que tu mensaje se escuche alto y claro. Utiliza la "generación de locuciones" para añadir narración profesional, e incluye subtítulos/leyendas para accesibilidad y mejor comprensión a través de diferentes estilos de aprendizaje.
4
Step 4
Exporta Tu Tutorial
Finaliza tu vídeo tutorial con toques personalizados. Aplica tus "controles de marca" para un aspecto y sensación consistentes, luego exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos, listo para que tu audiencia aprenda.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos con Vídeos Explicativos

Transforma temas complejos, como información médica, en tutoriales digitales fáciles de entender, haciendo que el aprendizaje sea accesible para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos de IA a partir de un guion?

HeyGen utiliza IA avanzada para transformar tu texto a vídeo desde un guion con notable facilidad. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera contenido atractivo con avatares de IA realistas y generación de locuciones profesionales.

¿Puede HeyGen añadir automáticamente subtítulos y soportar múltiples idiomas para tutoriales?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos y leyendas precisas, mejorando la accesibilidad de tus vídeos tutoriales digitales. Este generador de vídeos de IA también soporta la creación de contenido en múltiples idiomas, ampliando tu alcance.

¿Qué tipo de plantillas están disponibles para crear vídeos explicativos con HeyGen?

HeyGen ofrece una rica biblioteca de plantillas predefinidas específicamente diseñadas para diversas aplicaciones, incluyendo proyectos efectivos de creación de vídeos explicativos y formatos de vídeos instructivos. Estas plantillas optimizan tu proceso creativo, haciendo accesible la producción de vídeos profesionales.

¿Cómo puede HeyGen integrar grabaciones de pantalla y mejorarlas con herramientas de edición?

HeyGen proporciona un grabador de pantalla integrado, permitiéndote capturar demostraciones sin problemas directamente dentro de la plataforma. Combinado con herramientas intuitivas de edición de vídeo, puedes refinar tu metraje e integrarlo con avatares de IA para proyectos completos de creación de vídeos tutoriales de IA.

