El mejor creador de vídeos de transformación digital para negocios
Simplifica la creación de vídeos para iniciativas de transformación utilizando potentes capacidades de texto a vídeo desde guion.
Desarrolla un anuncio dinámico de vídeo de 30 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, mostrando lo rápido que se puede producir contenido cautivador de formato corto. El vídeo debe adoptar un estilo visual rápido y enérgico con cortes rápidos y gráficos vibrantes, acompañado de música de moda e infecciosa. Demuestra la eficiencia de convertir ideas simples en vídeos pulidos usando Texto a vídeo desde guion, aprovechando varias Plantillas y escenas para lograr un aspecto profesional sin necesidad de edición extensa.
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados dentro de un entorno corporativo, detallando un proceso de incorporación digital simplificado. La estética visual debe ser limpia, profesional y fácil de seguir, con texto claro en pantalla y generación de voz en off calmada y autoritaria. Para asegurar la máxima accesibilidad y claridad en esta creación de vídeo, utiliza Subtítulos/captions prominentes e integra metraje profesional relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar cada paso de manera efectiva.
Imagina un vídeo generativo de AI visionario de 40 segundos diseñado para entusiastas de la tecnología, explorando el futuro del trabajo en una era de automatización avanzada y creatividad. El estilo visual debe ser futurista y artístico, empleando paisajes digitales abstractos, efectos de partículas brillantes y un diseño de sonido sofisticado y etéreo con música electrónica ambiental. Utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar para varias plataformas e incorpora elementos visuales únicos a través de Plantillas y escenas para evocar un sentido de asombro e innovación, mostrando el potencial para vídeos de calidad de estudio.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación y el Desarrollo.
Utiliza vídeos generados por AI para aumentar el compromiso y la retención en la formación corporativa, permitiendo una adopción de habilidades más rápida para la transformación digital.
Optimiza el Contenido de Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos atractivos para redes sociales y clips cortos para apoyar los esfuerzos de marketing digital y expandir la presencia en línea.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de AI?
HeyGen revoluciona la producción de vídeos transformando tu texto en vídeos atractivos con avatares de AI realistas. Nuestra plataforma permite a los usuarios generar vídeos de calidad de estudio sin esfuerzo, haciendo que el control creativo complejo sea accesible para todos a través de vídeos generativos de AI.
¿Qué tipos de contenido de marketing puedo crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de contenido de marketing, incluidos vídeos para redes sociales, vídeos de formación y más. Utiliza nuestra extensa biblioteca de plantillas impulsadas por AI para producir documentación de vídeo profesional y diversas otras creaciones de vídeo adaptadas a tus necesidades específicas.
¿Puede HeyGen personalizar el contenido de vídeo para que coincida con mi marca?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo, colores de marca y contenido de stock en tus vídeos. Esto asegura que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca, ofreciendo un control creativo extenso sobre la salida de tu creador de vídeos de transformación digital.
¿HeyGen admite la creación de vídeos en varios idiomas?
Sí, HeyGen ofrece un soporte multilingüe integral, permitiéndote crear vídeos para una audiencia global. Nuestro avanzado Generador de Voz AI puede producir voces en off con sonido natural a partir de tu texto a vídeo, facilitando una comunicación fluida en varios idiomas.