Las funcionalidades principales de HeyGen permiten la creación rápida de **vídeos explicativos** y **vídeos para redes sociales** directamente desde texto. Como un **creador de vídeos en línea** intuitivo, incluye características como el cambio de tamaño de relación de aspecto y una robusta biblioteca de medios para adaptarse a diversas plataformas y necesidades de contenido.