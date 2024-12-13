Creador de Portavoces Digitales: Crea Vídeos de IA Fácilmente

Produce vídeos atractivos con rapidez y eficiencia de costos. Utiliza nuestros avanzados avatares de IA para dar vida a tu contenido.

Imagina crear un vídeo convincente de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando lo fácil que es convertirse en un creador de portavoces digitales. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con gráficos nítidos y una voz en off amigable y profesional, destacando la integración perfecta de avatares de IA personalizables para producir contenido atractivo sin necesidad de una cámara.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo dinámico de 45 segundos para creadores de contenido y educadores en línea, ilustrando el poder de un generador de vídeos de IA. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, con texto animado y una voz clara y entusiasta, demostrando cómo las capacidades de Texto a vídeo desde guion transforman contenido escrito en vídeos profesionales sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Muestra cómo los gerentes de marca y comunicadores corporativos pueden aprovechar una plataforma de creación de vídeos de IA con un anuncio sofisticado de 60 segundos. El estilo visual debe ser elegante y corporativo, incorporando elementos de marca de manera fluida, acompañado de una voz autoritaria pero accesible. Este vídeo debe enfatizar las extensas Plantillas y escenas disponibles para mantener una personalización y branding consistentes en todas las comunicaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de demostración de producto convincente de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales y equipos de lanzamiento de productos. El estilo visual debe ser enérgico y vibrante, con cortes rápidos e impactantes y una voz animada, destacando lo fácil que es crear contenido atractivo utilizando la generación de Voz en off para avatares personalizados para presentar nuevas características o productos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Portavoces Digitales

Crea vídeos profesionales sin esfuerzo con avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, transformando tu estrategia de contenido.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca o mensaje. También puedes crear un avatar personalizado para un branding único.
2
Step 2
Pega Tu Guion de Vídeo
Introduce tu texto, y nuestro avanzado motor de texto a vídeo generará voces en off con sonido natural para tu portavoz de IA elegido.
3
Step 3
Personaliza Elementos Visuales
Mejora tu vídeo con controles de branding, añadiendo tu logo, ajustando colores e incorporando música de fondo o medios de stock para que coincidan con tu estilo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Genera tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para redes sociales, presentaciones o cualquier plataforma que elijas, aprovechando el poder de una plataforma de creación de vídeos de IA.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Destaca efectivamente testimonios de clientes e historias de éxito con vídeos profesionales generados por IA para generar confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de contenido de vídeo creativo?

HeyGen empodera a los usuarios para crear contenido atractivo con su avanzado generador de vídeos de IA, permitiendo la producción fácil de vídeos de calidad profesional utilizando avatares de IA personalizados y una gama de herramientas creativas.

¿Puede HeyGen transformar texto en vídeos atractivos?

Sí, HeyGen cuenta con robustas capacidades de texto a vídeo, permitiéndote convertir rápidamente guiones en vídeos dinámicos. Esto hace de HeyGen un eficaz creador de portavoces digitales para diversas necesidades de marketing y comunicación.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para el branding?

HeyGen ofrece amplios controles de personalización y branding, incluyendo la capacidad de subir tu logo y colores de marca. Los usuarios pueden aprovechar plantillas profesionales para asegurar la consistencia de la marca en todas sus creaciones de vídeos de IA.

¿Qué tipos de avatares de IA puede crear HeyGen?

HeyGen es una plataforma versátil de creación de vídeos de IA que permite la generación de diversos avatares de IA, desde humanos digitales realistas hasta personajes animados creativos. Estos avatares personalizados pueden usarse en diversas aplicaciones como vídeos explicativos y contenido para redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo