Produce vídeos de exhibición cautivadores para tu señalización digital, transformando tus ideas de texto en contenido dinámico con nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando lo fácil que es convertirse en un creador de vídeos de señalización digital competente. El estilo visual debe ser moderno, limpio y profesional con transiciones dinámicas, acompañado de una locución profesional y animada. Demuestra el poder de los avatares de AI para transmitir tu mensaje y la generación de locuciones sin fisuras para contenido atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 45 segundos para departamentos de TI y equipos de comunicaciones corporativas, detallando la eficiencia del software de señalización digital. Visualmente, este vídeo debe ser elegante e informativo con gráficos claros, apoyado por un estilo de audio instructivo, autoritario y calmado. Destaca cómo las capacidades de Texto a vídeo desde guion simplifican las actualizaciones de contenido y cómo los subtítulos/captions aseguran la accesibilidad en todas las pantallas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional inspirador de 90 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y creadores de contenido, ilustrando el potencial creativo de un generador de vídeos de AI. Emplea un estilo visualmente rico y atractivo con escenas diversas, acompañado de una locución amigable y enérgica y música de fondo motivadora. Enfatiza la amplia disponibilidad de Plantillas y escenas y la conveniencia de usar la biblioteca de medios/soporte de stock para iniciar cualquier proyecto.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para gerentes de retail y organizadores de eventos sobre cómo revitalizar sus esfuerzos de señalización digital y creación de vídeos en general. Este vídeo debe presentar un estilo visual rápido y vibrante demostrando aplicaciones del mundo real, complementado por una narración entusiasta y motivacional. Muestra cómo el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones agilizan el despliegue en varias pantallas y cómo los subtítulos/captions mejoran la claridad del mensaje en entornos ruidosos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Señalización Digital

Crea sin esfuerzo vídeos de señalización digital cautivadores con AI, transformando tus mensajes en contenido dinámico para cualquier pantalla.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales o comienza con un lienzo en blanco para iniciar la creación de tu vídeo de señalización digital.
2
Step 2
Crea Visuales Atractivos
Transforma tu guion en contenido de vídeo dinámico usando capacidades de texto a vídeo, incorporando opcionalmente avatares de AI para presentar tu mensaje.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca completos, incluyendo tu logotipo y colores de marca, asegurando un mensaje consistente en todas tus pantallas.
4
Step 4
Exporta y Muestra
Prepara tu vídeo para cualquier pantalla con opciones de redimensionamiento de la relación de aspecto y expórtalo en el formato óptimo, listo para su exhibición inmediata en tu señalización digital.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Motiva a las Audiencias

Crea mensajes de vídeo inspiradores y motivadores para atraer a tu audiencia en pantallas digitales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de contenido dinámico para señalización digital?

HeyGen actúa como un avanzado "generador de vídeos de AI", permitiendo a los usuarios transformar texto en contenido de "vídeo de exhibición" atractivo. Sus herramientas intuitivas de "arrastrar y soltar" y su extensa biblioteca de "plantillas" simplifican el proceso de "creación de contenido" para una señalización digital impactante.

¿Puede HeyGen integrar avatares de AI y locuciones personalizadas en vídeos de señalización digital?

Sí, HeyGen ofrece un robusto "generador de vídeos de AI" con "avatares de AI" realistas y "locuciones" personalizables. Esto permite una comunicación personalizada y atractiva, mejorando el impacto de tu "señalización digital" al dar vida a mensajes estáticos.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de señalización digital fácil de usar para las empresas?

HeyGen es una "plataforma basada en la nube" diseñada para la "creación de vídeos" intuitiva, convirtiéndola en un "creador de vídeos de señalización digital fácil de usar". Proporciona "controles de marca" como logotipos y colores personalizados, asegurando que tu contenido de "vídeo de exhibición" refleje consistentemente la identidad de tu marca con un esfuerzo mínimo.

¿HeyGen admite la conversión de texto a vídeo para varios formatos de señalización digital?

Absolutamente. HeyGen sobresale en la conversión de "texto a vídeo", permitiéndote generar rápidamente contenido profesional de "vídeo de señalización digital" a partir de guiones. Sus características versátiles incluyen "redimensionamiento de la relación de aspecto" y varias opciones de exportación para asegurar que tus vídeos estén optimizados para cualquier pantalla.

