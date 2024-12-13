Generador de Vídeos para Señalización Digital: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Diseña anuncios de señalización digital impresionantes y de alto rendimiento con facilidad, aprovechando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para un impacto instantáneo.

Genera un vídeo instructivo de 1 minuto dirigido a Gerentes de TI y Equipos de Operaciones, demostrando cómo HeyGen simplifica el despliegue de contenido en una gran plataforma de señalización digital. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con grabaciones de pantalla claras y superposiciones informativas, complementadas por una voz en off precisa y explicativa. Enfócate en mostrar la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para actualizaciones rápidas de contenido y su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para una adaptación perfecta en diversas pantallas, destacando las eficiencias de gestión remota.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 90 segundos orientado a soluciones para Integradores de Sistemas y Consultores Técnicos, destacando a HeyGen como un generador de vídeos de señalización digital sofisticado. El vídeo debe tener una estética moderna y elegante con transiciones dinámicas, demostrando la integración de avatares de AI para mensajes personalizados y generación de voz en off profesional en múltiples idiomas, todo gestionado desde una plataforma en la nube. Este prompt tiene como objetivo ilustrar la escalabilidad y las posibilidades avanzadas de creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo técnico de 2 minutos diseñado para Administradores de Redes y Desarrolladores de Software, detallando el proceso de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo de HeyGen. El estilo visual debe ser altamente detallado, con demostraciones paso a paso dentro de la interfaz de HeyGen, acompañado de una narrativa calmada e instructiva. Ilustra cómo se pueden personalizar rápidamente varias Plantillas y escenas, aprovechando el soporte de biblioteca de medios/stock para activos ricos, y cómo los Subtítulos/captions se generan automáticamente, asegurando actualizaciones dinámicas de contenido en tiempo real en las pantallas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de 45 segundos de problema-solución dirigido a Especialistas en Soporte Técnico e Ingenieros DevOps. Este vídeo debe adoptar un estilo visual directo y autoritario, utilizando pantallas divididas para mostrar los desafíos comunes de actualización de contenido frente al proceso simplificado de HeyGen, respaldado por una voz clara y contundente. Enfatiza cómo HeyGen se integra con el software de señalización digital existente, utilizando Texto a vídeo desde guion para anuncios urgentes y un robusto redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para publicar instantáneamente contenido que respeta las herramientas de programación avanzada y los requisitos del sistema.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Señalización Digital

Crea sin esfuerzo contenido de vídeo atractivo y dinámico para tus pantallas de señalización digital con nuestra intuitiva plataforma de AI, impulsando el compromiso y capturando la atención.

1
Step 1
Crea Tu Contenido Principal
Comienza generando contenido de vídeo atractivo desde un guion utilizando nuestra poderosa capacidad de Texto a vídeo desde guion, transformando texto en visuales dinámicos.
2
Step 2
Añade Avatares de AI Atractivos
Mejora tu mensaje integrando avatares de AI realistas que entregan tu contenido, añadiendo un toque personalizado y cautivador a tu señalización.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca
Asegura la consistencia de la marca en todas las pantallas utilizando controles de marca robustos para incorporar tus logotipos, colores e identidad visual única.
4
Step 4
Optimiza y Exporta el Vídeo
Prepara tu vídeo para cualquier pantalla aplicando el redimensionamiento de relación de aspecto, luego exporta fácilmente el archivo de alta calidad para un despliegue sin problemas en tu plataforma de señalización digital.

Casos de Uso

Muestra el Éxito del Cliente en Pantallas Digitales

Transforma testimonios de clientes en vídeos de AI atractivos para generar confianza y resaltar experiencias positivas en tu señalización digital.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la gestión remota del contenido de señalización digital?

HeyGen proporciona una plataforma en la nube para la gestión remota sin problemas de tu señalización digital. Puedes programar contenido fácilmente, asegurar que el contenido se actualice en tiempo real y gestionar todas tus pantallas digitales desde cualquier lugar.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para generar vídeos de señalización digital?

HeyGen aprovecha la generación avanzada de vídeos e imágenes con AI, incluyendo capacidades de Texto a vídeo y avatares de AI, para crear señalización digital atractiva. Nuestra plataforma intuitiva incluye herramientas de arrastrar y soltar y Plantillas y escenas para una creación de contenido eficiente.

¿Puede HeyGen optimizar los vídeos de señalización digital para varias relaciones de aspecto de pantalla?

Sí, HeyGen admite el redimensionamiento de relación de aspecto, lo que te permite optimizar tus vídeos de señalización digital para una amplia gama de pantallas. Esto asegura que tus anuncios de señalización digital de alto rendimiento se vean perfectos en cualquier pantalla digital.

¿Es HeyGen una solución de generación de vídeos de señalización digital de extremo a extremo?

Absolutamente. HeyGen ofrece generación de vídeos de extremo a extremo para señalización digital, permitiéndote crear contenido dinámico con voces en off profesionales e integrar controles de marca sin problemas dentro de una plataforma en la nube.

