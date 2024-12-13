Generador de Vídeos de Servicios Digitales para Contenido Instantáneo

Crea vídeos de alta calidad para redes sociales y marketing sin esfuerzo utilizando la función intuitiva de texto a vídeo desde guion de nuestro generador de vídeos AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a gerentes de marketing en el sector tecnológico B2B, explicando una nueva característica o servicio de software. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando infografías animadas y material de archivo de la biblioteca multimedia, complementado por una voz en off segura y articulada. Enfatiza cómo la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen puede transformar sin esfuerzo contenido escrito complejo en vídeos atractivos y profesionales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de estilo viral de 30 segundos para influencers de redes sociales, demostrando un consejo rápido o reseña de producto para ayudarles a crear vídeos de manera eficiente. La estética visual debe ser dinámica y moderna, con cortes rápidos, texto audaz y una pista de fondo popular. Muestra cómo la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen permite a los creadores generar rápidamente contenido atractivo que capta la atención y fomenta el compromiso.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados, específicamente para departamentos de RRHH que buscan mejorar la narración de vídeos. El estilo visual y de audio debe ser profesional, cálido y acogedor, con vídeos de alta calidad de entornos de oficina y avatares de AI amigables. Resalta la importancia de incluir subtítulos precisos generados por HeyGen para garantizar accesibilidad y claridad para equipos diversos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Servicios Digitales

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos profesionales de alta calidad para servicios digitales con nuestro generador de vídeos AI intuitivo, diseñado para velocidad e impacto.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma utiliza su capacidad de texto a vídeo desde guion para sentar las bases de tu contenido, ayudándote a crear vídeos.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Mejora tu mensaje seleccionando entre una diversa gama de avatares de AI. Elige el presentador perfecto para transmitir tus servicios digitales de manera efectiva y profesional.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando tu logo y colores de marca utilizando los controles de marca. Esto personaliza tus vídeos de marketing para un máximo impacto y reconocimiento.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Genera tu vídeo final. Con el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, prepara tus vídeos de alta calidad para cualquier plataforma, asegurando que sean profesionales y listos para impresionar.

Casos de Uso

Casos de Éxito de Clientes

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de alta calidad para diversos propósitos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que te permite crear vídeos profesionales sin esfuerzo. Nuestra plataforma utiliza AI para producir vídeos de alta calidad adecuados para marketing, redes sociales y comunicaciones internas, mejorando tu narración de vídeos.

¿Qué tipo de avatares de AI puedo usar para mejorar mi narración de vídeos?

HeyGen ofrece una diversa selección de avatares de AI realistas para dar vida a tu contenido de vídeo de servicios digitales. Estos avatares de AI te ayudan a transmitir mensajes atractivos y elevar tu narración de vídeos sin necesidad de filmarte a ti mismo.

¿Es fácil transformar indicaciones de texto en vídeos atractivos con HeyGen?

Sí, HeyGen hace que sea increíblemente fácil crear vídeos directamente desde indicaciones de texto utilizando su potente generador de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen generará un vídeo profesional con voces en off y visuales sincronizados.

¿Ofrece HeyGen plantillas predefinidas para la creación de vídeos profesionales?

¡Absolutamente! HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas predefinidas y una interfaz de arrastrar y soltar para simplificar la creación de vídeos profesionales. También puedes personalizar los controles de marca para asegurar que tus vídeos de marketing se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.

