Creador de Videos de Ventas Digitales: Crea Videos Atractivos con AI
Produce videos de ventas personalizados que convierten, usando avatares de AI realistas para conectar efectivamente con cada prospecto.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a gerentes de operaciones de marketing, demostrando cómo aprovechar métricas avanzadas de rendimiento de video. La estética visual debe estar orientada a los datos con gráficos animados que muestren `analíticas de compromiso de video`, acompañados de una voz AI generada, animada e informativa. Explica cómo los `Subtítulos/captions` de HeyGen mejoran la accesibilidad y cómo los `Templates & scenes` simplifican la creación de contenido diverso para la `Personalización AI` a gran escala.
Crea un vídeo completo de 2 minutos para gerentes de TI de empresas, detallando las características robustas de seguridad y cumplimiento de la plataforma. Emplea un estilo visual limpio y confiable con gráficos sutiles que enfatizan la integridad de los datos, acompañado de una voz en off autoritaria y tranquilizadora. Enfatiza cómo se mantiene el `cumplimiento SOC 2` en `espacios de trabajo ilimitados` y cómo se puede usar de manera segura la `Generación de voz en off`, mientras que el `Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones` asegura un despliegue versátil en varios sistemas empresariales.
Diseña una guía rápida de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, enfocándose en la creación rápida de contenido para ventas digitales. El estilo visual y de audio debe ser moderno y altamente intuitivo, con una demostración paso a paso de la interfaz de usuario acompañada de una pista de fondo enérgica y una voz AI amigable. Muestra la eficiencia de crear materiales de marketing de alta calidad usando `Texto a video desde guion` y cómo la `Biblioteca de medios/soporte de stock` potencia la `Creación de video móvil` rápida.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Video de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de video atractivos y videos de marketing con AI, impulsando un mayor compromiso y conversiones para tus campañas de ventas digitales.
Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos y clips cautivadores para redes sociales, perfectos para potenciar tu presencia en ventas digitales y conectar con prospectos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo mejora HeyGen la creación de videos con avatares de AI?
Los avatares de AI de HeyGen permiten a los usuarios personalizar y mejorar los videos de ventas digitales integrando personajes personalizables, elevando el compromiso del espectador.
¿Puede HeyGen convertir guiones escritos en videos?
Absolutamente, HeyGen empodera a los creadores transformando texto en videos dinámicos, aprovechando la AI para convertir guiones en contenido visualmente atractivo sin esfuerzo.
¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para videos de marketing?
HeyGen ofrece controles de branding completos, permitiendo a los usuarios integrar logotipos, colores y otros elementos de marca para asegurar que cada video se alinee perfectamente con su estrategia de marketing.
¿HeyGen admite la personalización de videos con voz en off y subtítulos?
Efectivamente, HeyGen admite la generación de voz en off y ofrece herramientas de subtítulos/captions, asegurando que tus videos de ventas sean accesibles y adaptados a las necesidades de tu audiencia.