Desarrolla un vídeo de 1 minuto dirigido a equipos de ventas técnicas, ilustrando la integración fluida de CRM para el alcance automatizado. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con grabaciones de pantalla dinámicas de un flujo de trabajo de integración, complementadas por una voz en off clara y autoritaria. Destaca cómo los avatares de AI de HeyGen pueden entregar mensajes personalizados a gran escala, reduciendo el esfuerzo manual mientras mejoran el `alcance de video habilitado por AI` a través de `integraciones API`.

