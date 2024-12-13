Creador de Videos de Ventas Digitales: Crea Videos Atractivos con AI

Produce videos de ventas personalizados que convierten, usando avatares de AI realistas para conectar efectivamente con cada prospecto.

Desarrolla un vídeo de 1 minuto dirigido a equipos de ventas técnicas, ilustrando la integración fluida de CRM para el alcance automatizado. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con grabaciones de pantalla dinámicas de un flujo de trabajo de integración, complementadas por una voz en off clara y autoritaria. Destaca cómo los avatares de AI de HeyGen pueden entregar mensajes personalizados a gran escala, reduciendo el esfuerzo manual mientras mejoran el `alcance de video habilitado por AI` a través de `integraciones API`.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a gerentes de operaciones de marketing, demostrando cómo aprovechar métricas avanzadas de rendimiento de video. La estética visual debe estar orientada a los datos con gráficos animados que muestren `analíticas de compromiso de video`, acompañados de una voz AI generada, animada e informativa. Explica cómo los `Subtítulos/captions` de HeyGen mejoran la accesibilidad y cómo los `Templates & scenes` simplifican la creación de contenido diverso para la `Personalización AI` a gran escala.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo completo de 2 minutos para gerentes de TI de empresas, detallando las características robustas de seguridad y cumplimiento de la plataforma. Emplea un estilo visual limpio y confiable con gráficos sutiles que enfatizan la integridad de los datos, acompañado de una voz en off autoritaria y tranquilizadora. Enfatiza cómo se mantiene el `cumplimiento SOC 2` en `espacios de trabajo ilimitados` y cómo se puede usar de manera segura la `Generación de voz en off`, mientras que el `Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones` asegura un despliegue versátil en varios sistemas empresariales.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía rápida de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, enfocándose en la creación rápida de contenido para ventas digitales. El estilo visual y de audio debe ser moderno y altamente intuitivo, con una demostración paso a paso de la interfaz de usuario acompañada de una pista de fondo enérgica y una voz AI amigable. Muestra la eficiencia de crear materiales de marketing de alta calidad usando `Texto a video desde guion` y cómo la `Biblioteca de medios/soporte de stock` potencia la `Creación de video móvil` rápida.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Ventas Digitales

Crea videos de ventas atractivos de manera eficiente con AI, aumentando el compromiso y optimizando tu alcance.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu mensaje de ventas como texto o guion, aprovechando la capacidad de "Texto a video desde guion" para sentar las bases de tu video.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" o plantillas prediseñadas para representar visualmente tu mensaje y captar la atención de la audiencia de manera efectiva.
3
Step 3
Aplica Tu Branding
Aplica "Controles de branding (logotipo, colores)" para alinearte con la identidad de tu marca, asegurando que tu video ofrezca una experiencia de mensajes de video consistente y personalizada.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para preparar tu video para diferentes plataformas como "LinkedIn", luego expórtalo fácilmente para alcanzar a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla videos AI impactantes para compartir historias de éxito de clientes, construyendo confianza y demostrando valor para acelerar tu ciclo de ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen la creación de videos con avatares de AI?

Los avatares de AI de HeyGen permiten a los usuarios personalizar y mejorar los videos de ventas digitales integrando personajes personalizables, elevando el compromiso del espectador.

¿Puede HeyGen convertir guiones escritos en videos?

Absolutamente, HeyGen empodera a los creadores transformando texto en videos dinámicos, aprovechando la AI para convertir guiones en contenido visualmente atractivo sin esfuerzo.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para videos de marketing?

HeyGen ofrece controles de branding completos, permitiendo a los usuarios integrar logotipos, colores y otros elementos de marca para asegurar que cada video se alinee perfectamente con su estrategia de marketing.

¿HeyGen admite la personalización de videos con voz en off y subtítulos?

Efectivamente, HeyGen admite la generación de voz en off y ofrece herramientas de subtítulos/captions, asegurando que tus videos de ventas sean accesibles y adaptados a las necesidades de tu audiencia.

