Creador de Vídeos de Rutinas Digitales: Creación de Vídeos con IA Rápida y Fácil

Convierte tus guiones en vídeos pulidos sin esfuerzo con capacidades avanzadas de texto a vídeo, optimizando tu flujo de trabajo de contenido.

422/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 45 segundos para creadores de contenido que buscan eficiencia, demostrando el poder de un creador de vídeos con IA. Emplea un estilo visual enérgico y dinámico con un tono profesional, utilizando un avatar de IA de HeyGen para presentar varias características disponibles dentro de sus plantillas y escenas, haciendo que las ideas complejas sean fáciles de digerir.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un corto educativo de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing enfocados en mejorar la accesibilidad de los vídeos y el alcance global. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y elegante, enfatizando la facilidad de uso de un editor de vídeo en línea. Integra subtítulos automáticos y demuestra el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas, asegurando una presentación nítida de la información crítica.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un reel de 30 segundos diseñado para gestores de redes sociales que necesitan producir contenido rápido y de moda. Este vídeo debe ser rápido y visualmente rico, incorporando elementos de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. Usa la función de texto a vídeo desde guion para generar rápidamente narrativas atractivas, subrayadas por música contemporánea y envolvente, demostrando lo fácil que es convertirse en un prolífico creador de clips de YouTube.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Rutinas Digitales

Crea vídeos profesionales y atractivos para tus rutinas digitales con herramientas impulsadas por IA, transformando texto e ideas en contenido pulido de manera eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Vídeo
Comienza escribiendo tu guion de vídeo o eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales para establecer la base de tu rutina digital.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Voces
Mejora la explicación de tu rutina seleccionando entre diversos avatares de IA para representar visualmente tu mensaje o eligiendo una locución.
3
Step 3
Refina y Personaliza
Incorpora la identidad de tu marca con controles de marca para logos y colores, y asegura la accesibilidad con subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Rutina
Finaliza tu vídeo ajustando el cambio de tamaño de aspecto para diferentes plataformas, luego exporta tu vídeo de rutina digital listo para compartir.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande la Oferta de Cursos Educativos

.

Desarrolla y distribuye cursos en vídeo de alta calidad de manera eficiente, permitiéndote alcanzar una audiencia global más amplia y educar a más estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen transformar mi contenido en un vídeo atractivo?

HeyGen funciona como un avanzado creador de vídeos con IA, permitiéndote transformar guiones de texto en contenido de vídeo dinámico con facilidad. Nuestras innovadoras capacidades de texto a vídeo aprovechan avatares de IA realistas y generación de locuciones profesionales para dar vida a tu mensaje sin necesidad de edición de vídeo compleja.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen simplifica tus rutinas digitales con una rica selección de plantillas de vídeo y un extenso soporte de biblioteca de medios/stock. Esto empodera a los usuarios para crear demostraciones de productos atractivas y varios otros contenidos de vídeo rápidamente, haciendo que la producción de vídeo profesional sea accesible para todos.

¿Puedo personalizar avatares de IA y marcar mis vídeos en HeyGen?

Absolutamente. El editor de vídeo en línea de HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logo, colores y fuentes sin problemas en tus vídeos. También puedes personalizar una amplia gama de avatares de IA para asegurar que tu contenido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y visión creativa.

¿Cómo optimiza HeyGen los vídeos para diferentes plataformas?

HeyGen optimiza la edición de vídeos para varias plataformas a través de características esenciales como el cambio de tamaño de aspecto, asegurando que tu contenido luzca perfecto en todas partes. Además, los subtítulos automáticos mejoran la accesibilidad y el compromiso, haciendo de HeyGen un creador de clips de YouTube ideal y un versátil editor de vídeo en línea para diversas necesidades de distribución.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo