Generador de Vídeos de Incorporación Digital para Contenido Rápido y Atractivo

Crea rápidamente vídeos de incorporación dinámicos que resuenen, aprovechando nuestros avanzados avatares de IA para un toque personal.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a equipos de productos SaaS y especialistas en tecnología de RRHH, ilustrando la facilidad de crear vídeos de incorporación atractivos para nuevos usuarios. Emplea un estilo visual profesional y amigable, incorporando avatares de IA para presentar la información de manera dinámica, mejorado con música de fondo animada. Muestra el impacto inmediato de usar diversas plantillas y escenas para producir rápidamente contenido de vídeo personalizado y de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una guía completa de 2 minutos para líderes de soporte técnico y gerentes de éxito del cliente, detallando cómo los vídeos generados por IA simplifican los complejos procesos de incorporación de clientes. El vídeo debe adoptar un enfoque visual instructivo, paso a paso, con superposiciones de texto en pantalla, complementado por una narración calmada y profesional. Enfatiza el papel crucial de los subtítulos para la accesibilidad y la utilidad de la biblioteca de medios/soporte de stock para enriquecer el contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 45 segundos para equipos internos de TI y departamentos de L&D en empresas tecnológicas, mostrando la adaptabilidad de un editor de vídeo de IA para crear documentación de vídeo crucial. El estilo visual debe ser informativo y directo, centrándose en gran medida en compartir pantallas y flujos de procesos, apoyado por una narración clara y concisa. Demuestra el poder del cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones para optimizar vídeos para diversas plataformas internas y módulos de formación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Incorporación Digital

Simplifica las presentaciones de nuevos empleados y clientes con vídeos de incorporación generados por IA, simplificando información compleja en experiencias memorables.

1
Step 1
Crea tu Guion de Incorporación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de incorporación. La función de texto a vídeo de nuestra plataforma transforma rápidamente tu guion en visuales dinámicos para tu vídeo de incorporación.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Estos presentadores digitales transmitirán tu mensaje con expresiones y movimientos naturales.
3
Step 3
Añade Locuciones de IA
Mejora tu vídeo generando locuciones de IA naturales para transmitir tu mensaje de manera clara y profesional, asegurando una comunicación consistente.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Incorporación
Una vez que tu vídeo esté perfecto, exporta fácilmente tu vídeo generado por IA en varios formatos de relación de aspecto, listo para diversas plataformas y audiencias.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Confianza con Historias de Clientes

Integra testimonios y historias de éxito en vídeo impulsados por IA en tu incorporación para construir confianza y demostrar valor.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de IA?

HeyGen es un potente generador de vídeos de IA que transforma texto en vídeos profesionales con facilidad. Aprovecha la avanzada IA para proporcionar avatares de IA realistas y generar locuciones de alta calidad, simplificando todo el proceso de creación de vídeos desde el guion hasta la producción final.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de incorporación digital?

Absolutamente, HeyGen sobresale como un generador de vídeos de incorporación digital, ofreciendo varias plantillas diseñadas específicamente para la incorporación de clientes. Esto permite a las empresas producir rápidamente vídeos de incorporación atractivos que educan y dan la bienvenida a nuevos usuarios de manera efectiva.

¿Qué opciones de personalización de marca están disponibles con HeyGen?

HeyGen proporciona herramientas de edición completas para la consistencia de la marca en tu contenido de vídeo generado por IA. Puedes integrar fácilmente el logotipo de tu empresa, ajustar los colores de la marca y utilizar otras características para asegurar que cada vídeo refleje la identidad única de tu marca.

¿Cómo puede HeyGen hacer que el contenido de vídeo sea más accesible?

HeyGen mejora la accesibilidad del vídeo ofreciendo la capacidad de generar locuciones de IA en múltiples idiomas y agregar automáticamente subtítulos. Esto asegura que el contenido de tu generador de vídeos sea inclusivo y llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva.

