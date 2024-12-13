Crea un vibrante vídeo de 30 segundos para redes sociales promocionando un nuevo curso online, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que necesitan mejorar su presencia digital. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para una configuración rápida, complementado con una voz en off enérgica de IA. Incorpora un "avatar de IA" para presentar los beneficios clave, convirtiéndolo en una solución atractiva de "creador de vídeos de marketing digital".

Generar Vídeo