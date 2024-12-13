Creador de Vídeos de Alfabetización Digital para una Educación Atractiva

Crea fácilmente vídeos educativos para profesores y estudiantes usando avatares de AI.

370/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a profesores que necesitan aclarar rápidamente conceptos científicos complejos para sus clases. Adopta un estilo visual profesional y limpio con elementos tipo infografía y una narración calmada generada directamente desde tu guion usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para agilizar la producción.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo tutorial de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que desean crear contenido de marketing pero se sienten intimidados por software complejo. El vídeo debe mostrar un estilo visual dinámico y alentador con música animada y un tono amigable, destacando cómo la capacidad de 'plantillas y escenas' de HeyGen hace que la creación de vídeos sea sencilla incluso para principiantes usando una interfaz fácil de usar.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un segmento de introducción de 2 minutos para formadores corporativos que presentan a nuevos empleados las políticas de la empresa. Este 'vídeo educativo' debe poseer un estilo visual informativo y elegante con una marca consistente y una narración profesional, generada eficientemente a través de la función de generación de narración de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Alfabetización Digital

Crea contenido educativo convincente con nuestro intuitivo creador de vídeos de alfabetización digital, diseñado para simplificar la creación de vídeos para profesores y estudiantes por igual.

1
Step 1
Pega Tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza tu proyecto pegando tu guion educativo para generar un vídeo automáticamente, o selecciona entre una variedad de plantillas profesionales para empezar rápidamente.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Voces de AI
Da vida a tu contenido eligiendo entre diversos avatares de AI para presentar tu información y generando narraciones realistas directamente desde tu texto.
3
Step 3
Enriquece con Medios Ricos
Enriquece tu vídeo de alfabetización digital integrando fácilmente visuales atractivos de nuestra extensa biblioteca de medios o subiendo tus propios recursos para crear un vídeo tutorial profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo ajustando las proporciones para varias plataformas, luego exporta tu contenido educativo para compartirlo a través de sistemas de gestión de aprendizaje o redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Vídeos para Redes Sociales

.

Produce rápidamente contenido cautivador para redes sociales, demostrando habilidades prácticas de creación de vídeos digitales para estudiantes y profesores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos?

HeyGen es un creador de vídeos impulsado por AI que ofrece una interfaz fácil de usar y plantillas robustas, permitiendo a profesores y estudiantes crear vídeos educativos atractivos sin esfuerzo. Puedes transformar guiones en contenido dinámico usando Texto a vídeo desde guion, completo con avatares de AI y generación de narración.

¿Qué capacidades avanzadas de AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha la AI avanzada para una creación de vídeos sin problemas. Cuenta con avatares de AI realistas y una potente funcionalidad de Texto a vídeo desde guion, permitiéndote generar narraciones profesionales directamente desde tu texto. Esto empodera a los usuarios para producir vídeos de alta calidad de manera eficiente.

¿Puede HeyGen usarse para mejorar el contenido de vídeos de alfabetización digital para redes sociales?

Absolutamente, HeyGen es un eficaz creador de vídeos de alfabetización digital, perfecto para crear vídeos explicativos informativos y tutoriales. Sus capacidades permiten una fácil grabación de pantalla y optimización para varias plataformas de redes sociales, aumentando el compromiso y la comprensión.

¿HeyGen admite la integración de marca y diversos formatos de vídeo?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos para personalizar tu contenido de vídeo con logotipos y colores, asegurando consistencia. Admite varios formatos de aspecto y exportaciones, convirtiéndolo en una herramienta versátil para cualquier necesidad de creación de vídeos, desde sistemas de gestión de aprendizaje hasta contenido promocional general.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo