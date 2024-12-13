Absolutamente, HeyGen sirve como un potente generador de vídeos de IA, perfecto para crear una amplia gama de módulos de aprendizaje y contenido de cursos en línea. Con una vasta biblioteca de medios y opciones de relación de aspecto flexibles, puedes producir creación de vídeos profesional sin esfuerzo para tus necesidades de creador de vídeos de cursos digitales.