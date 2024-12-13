Potente Creador de Vídeos de Cursos Digitales para Cursos Atractivos

Crea fácilmente vídeos de formación profesional y cursos en línea con avatares de IA para experiencias de aprendizaje dinámicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 30 segundos que demuestre la simplicidad de crear contenido educativo, dirigido a educadores ocupados y propietarios de pequeñas empresas. El estilo visual debe ser limpio, moderno y optimista, acompañado de una narración amigable. Este guion enfatiza cómo la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen ayuda a los usuarios a crear cursos sin esfuerzo, con subtítulos precisos para una mayor accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para instructores independientes y formadores corporativos, ilustrando el poder de un creador de vídeos de cursos digitales. Con un estilo visual pulido y elegante y una voz inspiradora y segura, el vídeo mostrará cómo utilizar las extensas plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para producir vídeos de cursos en línea de alta calidad que destaquen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de marketing conciso de 20 segundos para equipos de marketing y gerentes de marca, enfatizando la consistencia de marca en el microaprendizaje. El estilo visual debe ser atractivo e impactante, con una narración enérgica. Demostrará cómo el Generador de Vídeos de IA de HeyGen, combinado con el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto y el soporte de la biblioteca de medios/stock, permite una fácil personalización y una marca personalizada consistente en todos los activos de vídeo.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Cursos Digitales

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en vídeos de cursos en línea profesionales y atractivos utilizando herramientas de creación impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion de Curso
Comienza escribiendo o pegando tu material de curso. Nuestra plataforma puede convertir tu texto en vídeo desde guion, formando la base de tu lección digital.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para ser el presentador atractivo de tus vídeos de formación, asegurando una entrega profesional y consistente.
3
Step 3
Añade Visuales y Escenas
Mejora tu vídeo con visuales atractivos seleccionando de plantillas y escenas pre-diseñadas, o sube tus propios medios para que coincidan perfectamente con el contenido de tu curso.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de cursos en línea aprovechando el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto flexible, asegurando que estén perfectamente formateados para cualquier plataforma o LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Temas Complejos

Transforma conceptos intrincados en lecciones en vídeo claras y digeribles, haciendo que los temas avanzados sean accesibles para todos los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de cursos digitales?

HeyGen actúa como un creador de cursos de IA intuitivo, permitiéndote transformar guiones en vídeos de cursos digitales atractivos con avatares de IA realistas. Esto simplifica todo el proceso, haciendo que la creación de vídeos de formación sea sin esfuerzo.

¿HeyGen admite la personalización de marca para vídeos de cursos en línea?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tus logotipos y colores de marca en tus vídeos de cursos en línea. También puedes utilizar varias plantillas de vídeo para mantener un aspecto consistente y profesional en la creación de tus cursos en línea.

¿Cómo mejora HeyGen el compromiso en los vídeos de formación?

HeyGen mejora el compromiso en los vídeos de formación ofreciendo avatares de IA realistas, generación avanzada de voz en off y subtítulos automáticos. Esto permite una creación de vídeos dinámica y accesible que captura la atención del estudiante y aumenta la efectividad general del curso.

¿Puede HeyGen ser utilizado como un generador de vídeos de IA para módulos de aprendizaje diversos?

Absolutamente, HeyGen sirve como un potente generador de vídeos de IA, perfecto para crear una amplia gama de módulos de aprendizaje y contenido de cursos en línea. Con una vasta biblioteca de medios y opciones de relación de aspecto flexibles, puedes producir creación de vídeos profesional sin esfuerzo para tus necesidades de creador de vídeos de cursos digitales.

