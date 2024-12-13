Generador de Vídeos de Cursos Digitales: IA para la Creación de Cursos en Línea

Crea sin esfuerzo vídeos de formación profesional y cursos de aprendizaje en línea con avatares de IA para un máximo compromiso.

406/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo de 45 segundos para formadores corporativos y equipos de L&D, destacando cómo los avanzados avatares de IA de HeyGen pueden ofrecer vídeos de formación atractivos y escalables. El audio debe ser seguro y profesional, complementando visuales nítidos y dinámicos que enfatizan la personalización y el alcance, ilustrando el poder de la instrucción personalizada.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, ilustrando cómo las diversas Plantillas y escenas de HeyGen, junto con los Subtítulos automáticos, simplifican la creación de contenido de generador de vídeo de cursos digitales de alta calidad. Emplea un enfoque visual limpio y tipo tutorial con una voz en off alentadora para guiar a los espectadores a través del proceso simplificado de producción de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 30 segundos para desarrolladores de e-learning y comercializadores de contenido, demostrando el impacto de la generación avanzada de Voz en off de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de Medios/stock en la creación de cursos de aprendizaje en línea dinámicos. El estilo visual y de audio debe ser vibrante e informativo, capturando efectivamente la atención y transmitiendo información compleja para mejorar el compromiso educativo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Cursos Digitales

Transforma sin esfuerzo tu contenido de curso en vídeos digitales atractivos y de alta calidad para mejorar las experiencias de aprendizaje en línea de tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Curso
Comienza introduciendo tu guion de curso o convirtiendo materiales existentes para generar contenido de vídeo inicial utilizando el generador de vídeos de cursos digitales.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA y Voz
Mejora tus vídeos de cursos en línea eligiendo entre una variedad de Avatares de IA y generando voces en off profesionales para narrar tu contenido sin problemas.
3
Step 3
Añade Elementos Interactivos y Diseño
Incorpora contenido interactivo como cuestionarios o evaluaciones, y personaliza tus vídeos de formación con varias plantillas y controles de marca para que coincidan con la estética de tu curso.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Curso
Una vez finalizado, exporta tus vídeos de formación de alta calidad para varias plataformas o intégralos directamente con tu LMS, asegurando fácil acceso para todos tus cursos de aprendizaje en línea.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza el Contenido Educativo Especializado

.

Genera explicaciones en vídeo claras y concisas para temas complejos, mejorando la comprensión y el compromiso en campos educativos especializados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de cursos en línea?

HeyGen empodera a educadores y creadores de contenido para producir eficientemente vídeos de cursos en línea de alta calidad utilizando su avanzado Generador de Vídeo con IA. Puedes transformar guiones en lecciones de vídeo atractivas con Avatares de IA y escenas dinámicas, simplificando tu proceso de creación de cursos en línea.

¿HeyGen admite personalización y características interactivas para contenido de cursos digitales?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de cursos digitales, incluyendo controles de marca y una rica biblioteca de plantillas. También puedes aprovechar los Avatares de IA para ofrecer experiencias de aprendizaje atractivas e interactivas, haciendo que tu creación de contenido sea verdaderamente única.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación multilingües para audiencias diversas?

Absolutamente. HeyGen facilita la creación de vídeos de formación multilingües, permitiéndote llegar a audiencias globales de manera efectiva. Nuestra plataforma admite la generación de voz en off y subtítulos, asegurando que tu contenido educativo sea accesible y atractivo para estudiantes de todo el mundo.

¿Cómo convierte HeyGen materiales existentes en cursos potenciados por IA?

HeyGen actúa como un potente generador de cursos con IA, permitiéndote transformar fácilmente tu contenido textual existente o guiones en vídeos de e-learning profesionales. Esta capacidad acelera drásticamente la creación de contenido, ayudándote a construir cursos potenciados por IA de manera eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo