Imagina un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a los ocupados profesionales del marketing que buscan optimizar su proceso de creación de contenido. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, con cortes rápidos y una estética limpia, mientras que el audio es animado y alentador. Este vídeo mostraría lo fácil que es usar los avatares de AI de HeyGen para dar vida a sus campañas en redes sociales, transformando texto simple en historias visuales atractivas que capturan la atención.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Este vídeo instructivo de 45 segundos está diseñado para estrategas de contenido y agencias que buscan mejorar sus flujos de trabajo de Automatización de Contenido AI. Visualmente, debe ser elegante y profesional con texto en pantalla destacando las características clave, acompañado de una voz en off clara y autoritaria. Demuestra el proceso fluido de transformar un artículo existente de 'Escritor de Blogs AI' en un vídeo pulido usando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen, ilustrando eficiencia y escalabilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una pieza inspiradora de 60 segundos dirigida a creadores de contenido independientes y YouTubers que a menudo luchan por generar contenido de vídeo fresco. El estilo visual debe ser brillante, colorido y juguetón, con una banda sonora energética y motivadora. La narrativa destaca cómo las extensas plantillas y escenas de HeyGen actúan como un fantástico Generador de Ideas de Contenido, ayudando a los creadores a visualizar y producir fácilmente nuevos vídeos emocionantes sin edición compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo nítido de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y gerentes de comercio electrónico enfocado en mejorar el impacto de su copia de marketing. El estilo visual será limpio y directo, usando superposiciones de texto animado y tomas de productos, acompañado de una voz en off profesional pero amigable. Este vídeo ilustrará cómo la capacidad de generación de voz en off de HeyGen puede convertir rápidamente descripciones de productos y copias publicitarias en narrativas de vídeo atractivas que resuenen con su público objetivo, asegurando una voz de marca consistente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Contenido Digital

Transforma tus ideas en contenido digital impresionante sin esfuerzo con nuestra plataforma impulsada por AI, optimizando tu proceso de creación de contenido y ampliando tu alcance.

1
Step 1
Crea con Plantillas
Inicia tu viaje de contenido seleccionando entre una variedad de plantillas profesionales para comenzar tu proceso de creación de contenido.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI
Elige entre diversos avatares AI e introduce tu guion para transformar instantáneamente texto en contenido de vídeo cautivador, aprovechando la Automatización de Contenido AI.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca robustos como logotipos y colores, asegurando que tu contenido coincida perfectamente con la voz única de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta fácilmente tu contenido digital de alta calidad en varias relaciones de aspecto, listo para aumentar eficientemente tu producción de contenido a través de plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Contenido Educativo Escalable

Expande tu alcance educativo creando más cursos y materiales de formación con la creación de vídeos impulsada por AI, involucrando a estudiantes a nivel global.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido digital para los profesionales del marketing?

HeyGen empodera a los profesionales del marketing para generar contenido de vídeo de alta calidad a partir de guiones de texto usando avatares AI, optimizando todo el proceso de creación de contenido. Esta Automatización de Contenido AI permite la producción rápida de vídeos atractivos para diversas campañas de marketing, aumentando significativamente tu producción de contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a los creadores de contenido a producir vídeos de marca?

Sí, HeyGen permite a los creadores de contenido producir vídeos con avatares AI realistas y elementos de marca personalizados como logotipos y colores, asegurando la consistencia de la voz de la marca. Utiliza una variedad de plantillas y escenas para crear vídeos únicos adaptados para redes sociales o páginas de destino.

¿Qué tipos de contenido se pueden generar usando la plataforma AI de HeyGen?

HeyGen se centra principalmente en generar vídeos de calidad profesional a partir de texto, completos con avatares AI, voces en off y subtítulos. Esto facilita flujos de trabajo de contenido AI eficientes para diversas aplicaciones, desde vídeos explicativos hasta presentaciones de copias de marketing, e incluso clips cortos para redes sociales.

¿HeyGen admite múltiples relaciones de aspecto para diferentes plataformas?

Absolutamente. HeyGen admite varias relaciones de aspecto, permitiéndote optimizar tu contenido de vídeo para diferentes plataformas como redes sociales, asegurando el máximo alcance y compromiso. Esta flexibilidad, combinada con subtítulos automáticos, hace que tus vídeos sean SEO-friendly y accesibles.

