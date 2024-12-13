Creador de Vídeos para el Aula Digital: Crea Lecciones Atractivas Rápidamente

Genera rápidamente contenido atractivo para el aula digital a partir de tu guion con Texto a vídeo, perfecto para profesores sin habilidades de diseño.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a estudiantes de secundaria, adoptando un estilo visual animado con texto dinámico y un tono de audio calmado y educativo. El vídeo desglosará un concepto científico complejo, utilizando un avatar de AI para presentar la información y aprovechando las capacidades de HeyGen para elementos de vídeo interactivos y animaciones atractivas que mejoren la comprensión de los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 2 minutos para administradores escolares y departamentos de TI, empleando un estilo visual profesional que muestre interfaces de software y una voz en off autoritaria e informativa. El vídeo demostrará cómo HeyGen facilita la creación de vídeos de calidad profesional a partir de guiones e integra sin problemas con sistemas de gestión de aprendizaje, destacando la facilidad de redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de consejos rápidos de 45 segundos para educadores ocupados, con una secuencia visual rápida de pasos de creación de contenido y un estilo de audio animado y alentador. Este vídeo para profesores mostrará cómo generar rápidamente una revisión de lección o anuncio utilizando las plantillas de vídeo educativo preconstruidas de HeyGen y la función eficiente de generación de voz en off, aprovechando la extensa biblioteca de medios para obtener activos instantáneos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para el Aula Digital

Crea sin esfuerzo vídeos educativos de calidad profesional para tus estudiantes, incluso sin necesidad de habilidades de diseño, haciendo que el aprendizaje sea atractivo y accesible.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo educativo y escenas diseñadas profesionalmente para iniciar el contenido de tu lección.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Transforma el guion de tu lección en contenido de vídeo atractivo utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen, o sube tus propios medios.
3
Step 3
Mejora con Herramientas de AI
Mejora tu vídeo con herramientas impulsadas por AI, incluyendo la capacidad de añadir avatares de AI realistas para presentar el material de tu lección.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu vídeo completado en varios formatos de relación de aspecto o intégralo y compártelo directamente con tus estudiantes a través de sistemas de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anima el Contenido Educativo

Transforma conceptos abstractos o narrativas históricas en lecciones en vídeo vívidas y memorables que resuenen profundamente con los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar el proceso de producción de vídeos para educadores?

HeyGen permite a los educadores crear vídeos de calidad profesional de manera eficiente con herramientas impulsadas por AI. Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y las capacidades de texto a vídeo significan que no se necesitan habilidades de diseño, convirtiéndolo en un creador de vídeos para el aula digital ideal. Esto reduce significativamente el tiempo dedicado a la edición de vídeo tradicional, permitiendo a los profesores centrarse en el contenido.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la distribución de contenido educativo?

HeyGen ofrece características técnicas robustas para la distribución de contenido, incluyendo el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para varias plataformas. Los educadores pueden crear vídeos atractivos, incorporar grabaciones de pantalla y web, y planificar la integración potencial con sistemas de gestión de aprendizaje. Esto asegura una compartición fluida de vídeos educativos de calidad profesional.

¿Pueden los usuarios de HeyGen personalizar las plantillas de vídeo educativo para diferentes necesidades de aprendizaje?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para sus plantillas de vídeo educativo. Los profesores pueden adaptar fácilmente el contenido con controles de marca, integrar medios de una biblioteca y añadir elementos dinámicos como animaciones para adaptarse a estilos de aprendizaje específicos de los estudiantes. Esta flexibilidad asegura experiencias de vídeo altamente personalizadas e interactivas.

¿Cómo mejoran las herramientas impulsadas por AI de HeyGen la creación de materiales de aprendizaje digital?

Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen revolucionan la creación de materiales de aprendizaje digital al habilitar funciones como avatares de AI y generación de texto a vídeo. Esta tecnología permite a los educadores producir rápidamente contenido atractivo con voces en off realistas y subtítulos automáticos, transformando guiones en vídeos profesionales. La plataforma hace que la producción de vídeo compleja sea accesible para todos los profesores.

