Crea un vibrante vídeo de campaña digital de 30 segundos para el lanzamiento de un nuevo producto, dirigido a propietarios de pequeñas empresas. Utiliza la amplia gama de "Plantillas y escenas" de HeyGen para construir rápidamente visuales atractivos con superposiciones de texto dinámicas y una pista de audio moderna y animada, asegurando que tu mensaje capte la atención inmediata como un "creador de vídeos de campaña digital" convincente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de vídeo pulido de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing, diseñado para generar leads B2B para una solución de software. Presenta un "avatar de IA" profesional que entrega un mensaje conciso y persuasivo con un tono claro y autoritario, aprovechando las capacidades de HeyGen para establecer tu marca como un sofisticado "creador de anuncios de vídeo".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 60 segundos para plataformas de redes sociales, dirigido a creadores de contenido e influencers que promueven un próximo evento virtual. Transforma un guion simple en una narrativa visual dinámica utilizando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, incorporando avatares amigables y música de fondo pegajosa para crear "vídeos de redes sociales" altamente compartibles.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio de vídeo de alta energía de 30 segundos para negocios de comercio electrónico anunciando una venta flash, dirigido a compradores en línea. Utiliza la potente "Generación de voz en off" de HeyGen para añadir una narración convincente y entusiasta que genere urgencia, permitiéndote "personalizar anuncios de vídeo" perfectamente con visuales dinámicos y un estilo de audio acelerado.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Campaña Digital

Crea fácilmente vídeos de campaña digital atractivos con herramientas intuitivas, diseñadas para ayudarte a involucrar a tu audiencia y alcanzar tus objetivos de marketing.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu vídeo de campaña digital eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente. Estas escenas preconstruidas proporcionan una base sólida, permitiéndote lanzar rápidamente tu proyecto.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo de campaña añadiendo tu texto, imágenes o vídeos. También puedes aprovechar los avatares de IA para presentar tu mensaje, haciendo que tu vídeo sea atractivo y único.
3
Step 3
Mejora con la Marca
Aplica la identidad única de tu marca añadiendo logotipos, eligiendo colores personalizados e integrando tus fuentes específicas. Asegúrate de que tu vídeo de campaña digital se alinee perfectamente con las directrices de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en varios formatos y relaciones de aspecto adecuados para diferentes plataformas de redes sociales. Comparte fácilmente tu vídeo de campaña digital de alta calidad para alcanzar a tu público objetivo.

Casos de Uso

Presenta Testimonios de Clientes con IA

Desarrolla historias de éxito de clientes y testimonios convincentes en vídeos atractivos de IA para generar confianza y persuadir a tu audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un potente creador de vídeos de campaña digital?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de campaña digital impactantes con su plataforma intuitiva. Aprovecha una amplia gama de plantillas de vídeo y capacidades de IA para producir vídeos profesionales que se alineen con la personalización de tu marca, haciendo que tus esfuerzos de marketing en vídeo sean más efectivos.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de anuncios de vídeo efectivo para redes sociales?

Como un destacado creador de anuncios de vídeo, HeyGen te permite crear vídeos de redes sociales atractivos de manera eficiente. Utiliza avatares de IA y texto a vídeo desde guion para personalizar anuncios de vídeo que capturen la atención, asegurando vídeos de alta calidad en todas las plataformas con relaciones de aspecto flexibles.

¿Puedo personalizar la marca y asegurar vídeos profesionales con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece herramientas robustas de personalización de marca, permitiéndote integrar tus logotipos, colores y fuentes sin problemas. Esto asegura que cada vídeo refleje tu identidad única, ayudándote a crear vídeos pulidos y profesionales que resuenen con tu audiencia.

¿Ofrece HeyGen herramientas creativas para simplificar el marketing en vídeo?

Sí, HeyGen está diseñado para facilitar el marketing en vídeo con su conjunto de herramientas de vídeo impulsadas por IA. Genera fácilmente voces en off, añade subtítulos automáticos y convierte texto a vídeo, simplificando tu proceso de producción para contenido atractivo.

