Creador de Videos de Anuncios Digitales: Crea Anuncios Atractivos Rápidamente

Eleva tus anuncios en redes sociales y pruebas creativas con avatares de AI realistas, aumentando el compromiso para los profesionales del marketing de rendimiento.

Crea un anuncio digital de 30 segundos diseñado para profesionales del marketing de rendimiento, mostrando lo fácil que es lanzar nuevas campañas. El estilo visual debe ser elegante, moderno y dinámico, con superposiciones de texto dinámicas y una voz en off profesional y autoritaria. Demuestra la rápida generación de creatividades de video diversas utilizando 'Texto a video desde guion' y 'Avatares de AI' para optimizar sus 'pruebas creativas' y mejorar el rendimiento de la campaña.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de video de 45 segundos para redes sociales dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan mejorar su presencia en línea. El video debe tener una estética visual brillante y optimista con colores vibrantes y transiciones suaves, acompañado de una voz enérgica y amigable. Utiliza varios 'Plantillas y escenas' para una creación de contenido rápida y 'Generación de voz en off' para producir 'anuncios de video' atractivos que resuenen en plataformas como Meta y TikTok.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de producto persuasivo de 60 segundos para una marca de comercio electrónico que lanza un nuevo gadget innovador, dirigido a consumidores conocedores de la tecnología. La presentación visual debe ser limpia, de alta definición y aspiracional, con una pista de fondo calmada y sofisticada y un 'Avatar de AI' claro y articulado presentando las características clave. Aprovecha el 'Soporte de biblioteca de medios/stock' para mejorar las tomas del producto e incluye 'Subtítulos/captions' para una amplia accesibilidad, posicionándolo como la solución definitiva de 'Creador de anuncios de video AI'.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un video de prueba creativa de 15 segundos diseñado para agencias de marketing digital, destacando la rápida iteración para campañas de 'creador de anuncios de video en línea'. El estilo visual debe ser nítido, con cortes rápidos, pantallas divididas A/B y un diseño minimalista, impulsado por una voz urgente y concisa. Demuestra pruebas eficientes utilizando 'Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto' para la optimización de plataformas y 'Generación de voz en off' para cambiar rápidamente el mensaje en varias 'pruebas creativas'.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Anuncios Digitales

Crea anuncios de video atractivos para cualquier plataforma sin esfuerzo, desde el concepto hasta la exportación, empoderando a los profesionales del marketing de rendimiento con potentes herramientas de AI para elevar sus campañas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Elige entre una diversa biblioteca de "plantillas de video" profesionales o comienza con un lienzo en blanco para dar vida a tu concepto de anuncio sin esfuerzo. Esto establece la base para tu atractivo anuncio digital.
2
Step 2
Añade tu Guion y Avatar de AI
Introduce tu guion de anuncio y selecciona un "Avatar de AI" para ser tu presentador en pantalla. Nuestra plataforma se encarga de la generación de video, convirtiendo tu texto en contenido visual atractivo con una voz natural.
3
Step 3
Personaliza y Mejora tu Anuncio
Refina tu mensaje con visuales atractivos, música de fondo y "Subtítulos/captions" automáticos para asegurar que tu anuncio destaque en plataformas como Meta y TikTok, capturando la atención del público.
4
Step 4
Exporta y Despliega tu Anuncio de Video
Utiliza "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para generar tus anuncios de video finales optimizados para varias plataformas de redes sociales. Descarga tu video de alta calidad, listo para su despliegue inmediato y pruebas creativas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Videos de Producto y UGC Atractivos

Transforma testimonios de clientes y características de productos en anuncios de video persuasivos que impulsan las conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de anuncios digitales?

HeyGen actúa como un creador de videos de anuncios digitales intuitivo, ofreciendo un editor de arrastrar y soltar y una vasta biblioteca de plantillas de video. Esto permite a los usuarios producir rápidamente anuncios de video profesionales sin necesidad de habilidades de edición complejas.

¿Puede HeyGen ayudar a crear anuncios atractivos para redes sociales de manera eficiente?

Sí, HeyGen es un avanzado creador de anuncios de video AI que acelera la producción de anuncios atractivos para redes sociales. Aprovecha los Avatares de AI y las Clonaciones de Voz realistas para crear contenido atractivo para plataformas como Meta y TikTok, ampliando tu alcance.

¿Qué tipos de anuncios de video puedo producir con HeyGen?

HeyGen permite la creación de diversos anuncios de video, incluyendo contenido efectivo de Video UGC y Video de Producto cautivador. Nuestra plataforma ofrece plantillas de video versátiles para adaptarse a varios objetivos de marketing.

¿Cómo pueden los profesionales del marketing de rendimiento aprovechar HeyGen para pruebas creativas?

Los profesionales del marketing de rendimiento pueden utilizar HeyGen para generar rápidamente múltiples iteraciones de anuncios de video para pruebas creativas exhaustivas. Nuestras funciones de Edición AI agilizan el proceso, permitiendo una experimentación y optimización eficientes de las campañas.

