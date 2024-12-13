Creador de Vídeos de Incorporación de Desarrolladores: Simplifica la Formación Técnica

Mejora tu proceso de incorporación de desarrolladores remotos con vídeos de formación dinámicos, creados fácilmente usando las plantillas personalizables de HeyGen.

459/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo pulido de 45 segundos dirigido a los equipos de RRHH y L&D, demostrando lo fácil que es producir "vídeos de incorporación" atractivos con HeyGen. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando transiciones de escenas dinámicas y un avatar de IA confiado, complementado por una voz en off clara e informativa. Enfatiza la eficiencia de convertir "texto a vídeo desde guion" y aprovecha los diversos "plantillas y escenas" disponibles en la plataforma, posicionando a HeyGen como la "plataforma de creación de vídeos con IA" de referencia.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un sofisticado vídeo de 60 segundos dirigido a líderes técnicos que crean "módulos de formación técnica" avanzados, mostrando las capacidades de "Personalización Completa" de HeyGen. La estética visual debe ser elegante y corporativa, incorporando la marca de la empresa y visuales de alta calidad de "biblioteca de medios/soporte de stock", todo presentado por un avatar de IA conocedor con una voz autoritaria. Ilustra cómo HeyGen permite "redimensionar y exportar en diferentes proporciones" para adaptarse perfectamente a varios sistemas de gestión de aprendizaje, asegurando una integración sin problemas.
Prompt de Ejemplo 3
Superar las barreras geográficas para la "Incorporación Remota de Desarrolladores" se logra fácilmente con un vídeo de 30 segundos diseñado para empresas que buscan "Vídeos de Incorporación de Empleados" atractivos. Esta pieza mostraría diversos avatares de IA interactuando virtualmente en un estilo visual colaborativo e inclusivo a nivel global, complementado por una cálida voz en off y "subtítulos/captions" prominentes para una accesibilidad universal, asegurando que los nuevos empleados de todo el mundo se sientan conectados desde el primer día.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación de Desarrolladores

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación de desarrolladores atractivos e informativos usando la plataforma impulsada por IA de HeyGen para agilizar tu proceso de formación para nuevos empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo tu guion para vídeos de incorporación de desarrolladores completos. La función de texto a vídeo de HeyGen transforma tu contenido en una narrativa visual dinámica, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender.
2
Step 2
Selecciona un Presentador Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de Avatares de IA para presentar profesionalmente tus módulos de formación técnica. Esto añade un toque humano y de compromiso sin necesidad de una cámara o estudio.
3
Step 3
Añade Marca y Voz en Off
Mejora tus módulos de formación técnica con marca personalizada y voces en off de IA de alta calidad. Esto asegura consistencia y claridad, haciendo que tu contenido instructivo sea pulido y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Genera tus vídeos de incorporación terminados en varias proporciones y compártelos fácilmente en tus plataformas preferidas, asegurando que los nuevos desarrolladores puedan acceder a su formación en cualquier momento y lugar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y eleva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Crea vídeos introductorios y motivacionales atractivos para inspirar a los nuevos desarrolladores durante su proceso de incorporación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen las necesidades creativas del creador de vídeos de incorporación de desarrolladores?

HeyGen simplifica el proceso para un creador de vídeos de incorporación de desarrolladores, ofreciendo opciones de personalización completa para crear vídeos de formación atractivos. Aprovecha los Avatares de IA y una rica biblioteca de medios para personalizar el contenido para los nuevos empleados.

¿Qué capacidades avanzadas de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos?

Como una plataforma líder de creación de vídeos con IA, HeyGen proporciona Avatares de IA realistas y avanzadas voces en off de IA, transformando texto en presentaciones dinámicas. Esto permite la producción eficiente de vídeos multilingües de alta calidad.

¿HeyGen proporciona plantillas de vídeo para vídeos de incorporación de empleados?

Sí, HeyGen ofrece una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para vídeos de incorporación de empleados y módulos de formación técnica. Estas plantillas personalizables agilizan la creación de contenido consistente y efectivo para los nuevos empleados.

¿Cómo apoya HeyGen la localización de vídeos para equipos globales?

HeyGen sobresale en la localización de vídeos, permitiendo la creación de vídeos multilingües con facilidad. Esta poderosa característica asegura que tus vídeos de incorporación y módulos de formación técnica puedan llegar efectivamente a una audiencia global diversa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo