Crea un vídeo conciso de 60 segundos dirigido a desarrolladores junior, demostrando cómo integrar con un nuevo punto de conexión API usando Python. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional, paso a paso, complementado por una narración de audio clara e informativa. Aprovecha la capacidad de HeyGen de Texto a vídeo desde guion para generar automáticamente el contenido del vídeo y utiliza avatares de AI para presentar la información de manera atractiva.

