Creador de Videos para Escritorio: Edita y Produce Contenido de Alta Calidad
Transforma tus ideas en videos pulidos sin esfuerzo con nuestro creador de videos de escritorio fácil de usar, que incluye potentes funciones de texto a video a partir de guiones.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA en acción
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Creación de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen redefine el creador de vídeos de escritorio, ofreciendo un editor de vídeo potenciado por IA para una creación de vídeos sin fisuras. Es una herramienta fácil de usar para producir contenido impresionante de manera eficiente.
Creación de anuncios de alto rendimiento.
Create high-performing video advertisements rapidly with AI, boosting marketing efforts effectively.
Contenido atractivo para redes sociales.
Generate captivating social media videos and clips efficiently, enhancing your online presence effortlessly.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para los usuarios?
HeyGen aprovecha herramientas potenciadas por IA para hacer la creación de videos intuitiva y eficiente. Los usuarios pueden transformar guiones en videos atractivos con avatares de IA y capacidades de texto a video, agilizando todo el proceso de edición de video.
¿Puede HeyGen ofrecer capacidades avanzadas de edición de video como subtítulos y branding?
Sin duda, HeyGen es un editor de vídeo robusto que ofrece características avanzadas como la generación automática de subtítulos y leyendas. Además, proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores antes de exportar vídeos en varios formatos de aspecto.
¿Qué recursos ofrece HeyGen para mejorar proyectos de video?
HeyGen ofrece una amplia biblioteca de plantillas y escenas, junto con un extenso soporte de biblioteca de medios, para ayudar a los usuarios a crear contenido de video convincente. Estos recursos te permiten producir rápidamente videos de calidad profesional desde cero.
¿Utiliza HeyGen avatares de IA y locuciones en su herramienta de creación de videos?
HeyGen integra avatares de inteligencia artificial sofisticados y generación avanzada de voz en off para dar vida a tus guiones. Esta característica innovadora permite contenido de video dinámico y personalizado sin la necesidad de filmación tradicional.