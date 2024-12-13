Generador de Vídeos para Proyectos de Diseño: Crea Vídeos Impresionantes con IA

Transforma tus guiones en vídeos de proyectos atractivos al instante con potentes capacidades de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo técnico de 1.5 minutos para desarrolladores de software, mostrando una nueva función dentro de una plataforma compleja, explicando cómo un generador de vídeos con IA puede agilizar su proceso de documentación. El vídeo debe presentar un diseño visual moderno y minimalista con transiciones suaves y un avatar de IA de HeyGen como presentador, guiando a los espectadores a través de la interfaz con un estilo de audio claro y seguro.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo convincente de 45 segundos dirigido a gestores de producto, destacando los beneficios de integrar un generador de vídeos automatizado en su ciclo de vida de proyectos para presentaciones de prototipos rápidos. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para lograr un estilo dinámico y visualmente atractivo, incorporando música de fondo animada y texto en pantalla conciso para transmitir mensajes clave de manera rápida y efectiva, asegurando que el audio sea enérgico y persuasivo.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo resumen técnico de 2 minutos para investigadores de UX y comunicadores técnicos, destilando comentarios de usuarios complejos o un informe técnico detallado en ideas fácilmente digeribles, centrándose en el poder del vídeo generado por IA para una comunicación eficiente. El estilo visual debe ser informativo y basado en datos, utilizando gráficos y diagramas animados, mientras que una voz en off calmada y autoritaria se combina con subtítulos precisos de HeyGen para asegurar la máxima accesibilidad y comprensión para el público objetivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos para Proyectos de Diseño

Transforma tus ideas de proyectos de diseño en vídeos cautivadores sin esfuerzo. Descubre cómo crear, personalizar y compartir contenido profesional generado por IA en minutos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo los detalles de tu proyecto de diseño o guion en el generador de texto a vídeo. Nuestra IA convertirá instantáneamente tu texto en una historia de vídeo dinámica.
2
Step 2
Añade Visuales y Voz
Da vida a tu proyecto seleccionando avatares de IA para presentar tu contenido. Mejora tu vídeo con medios de archivo relevantes, imágenes y una voz en off generada.
3
Step 3
Refina y Marca
Utiliza el editor de estudio intuitivo para perfeccionar tu vídeo. Aplica los colores y el logotipo de tu marca con nuestros controles de marca, asegurando un aspecto profesional y consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez satisfecho, exporta fácilmente tu vídeo final en varios formatos optimizados para plataformas como redes sociales. Comparte tu proyecto de diseño con tu audiencia al instante.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y la Educación

Aumenta el compromiso y la retención en tus programas de formación y contenido educativo aprovechando vídeos dinámicos impulsados por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?

HeyGen transforma tus guiones en vídeos pulidos generados por IA sin esfuerzo. Simplemente introduce tus indicaciones de texto, y el avanzado generador de texto a vídeo de HeyGen, combinado con avatares de IA realistas y voces en off, produce contenido atractivo sin edición compleja. Esta interfaz fácil de usar hace que la creación de vídeos sea accesible para todos.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos con elementos específicos de la marca?

Sí, HeyGen permite a los usuarios infundir su identidad de marca en cada vídeo. Utiliza el editor de estudio para incorporar tus logotipos, colores de marca y fuentes personalizadas, asegurando que cada vídeo generado por IA se alinee perfectamente con los requisitos de tu proyecto de diseño. Nuestra amplia gama de plantillas también ofrece un fuerte punto de partida para contenido de marca.

¿Qué tipos de vídeos se pueden crear usando el generador de vídeos con IA de HeyGen?

El versátil generador de vídeos con IA de HeyGen admite una amplia gama de aplicaciones, desde vídeos dinámicos para redes sociales y explicativos de productos hasta vídeos de formación completos. Sus capacidades, incluidos avatares de IA y plantillas personalizables, lo hacen ideal para diversas necesidades creativas y de marketing.

¿Cómo mejoran los avatares y las voces en off de IA los vídeos generados por HeyGen?

Los avatares de IA de HeyGen proporcionan una presencia profesional en pantalla, dando vida a tu guion con movimientos y expresiones naturales. Complementando esto, nuestra generación de voces en off asegura un audio de alta calidad, creando vídeos generados por IA completamente inmersivos y profesionales que cautivan a tu audiencia.

