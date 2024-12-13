Para los nuevos empleados que comienzan con la "integración de empleados", diseña un "video de formación" de 60 segundos que introduzca la cultura del departamento y los pasos esenciales iniciales. Este video, destinado a crear un ambiente acogedor y profesional, debe utilizar un estilo de audio claro y amigable impulsado por la "Generación de voz en off" de HeyGen para transmitir la información clave de manera efectiva, complementado por una estética visual cálida.

