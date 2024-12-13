Generador de Vídeos de Anuncios Departamentales para Equipos
Crea vídeos de anuncios para empleados impactantes más rápido. Usa nuestras plantillas de vídeo personalizables para asegurar resultados profesionales cada vez.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Genera un vídeo de anuncio departamental de 30 segundos para el equipo de ventas, mostrando logros recientes con metraje de archivo vibrante de la biblioteca de medios y un guion conciso transformado a través de texto a vídeo, adoptando un estilo visual y de audio animado y celebratorio para motivar al equipo.
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para nuevos empleados, sirviendo como mensaje de bienvenida de incorporación. Este vídeo debe aprovechar plantillas y escenas personalizables para establecer un estilo visual amigable e informativo, con subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad para todos los nuevos miembros del equipo.
Desarrolla un vídeo promocional conciso de 20 segundos dirigido a todo el personal para un próximo evento de la empresa, con visuales dinámicos y una pista de audio emocionante, fácilmente adaptable para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones. Este vídeo, creado como una producción del Generador de Vídeos de IA, debe construir efectivamente anticipación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Formación y el Compromiso de los Empleados.
Mejora la retención de conocimientos y haz que los anuncios departamentales sean más impactantes con vídeos de formación impulsados por IA, mejorando el compromiso general de los empleados.
Agiliza la Incorporación y Formación de Empleados.
Ofrece contenido de incorporación y formación consistente y de alta calidad para nuevos empleados y actualizaciones departamentales, asegurando que todos los empleados estén informados de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un potente generador de vídeos de anuncios departamentales?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de anuncios corporativos profesionales y vídeos de comunicaciones internas utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, asegurando un mensaje claro y consistente en toda tu organización. Simplifica el proceso de creación para vídeos de anuncios departamentales efectivos.
¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la incorporación de empleados y el compromiso en la formación?
Absolutamente. HeyGen proporciona plantillas de vídeo personalizables y capacidades de generación de voz en off para producir vídeos de anuncios para empleados y contenido de formación atractivos, mejorando el compromiso en la formación y las experiencias de incorporación de empleados de manera eficiente.
¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para empresas?
HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de avatares de IA y texto a vídeo para agilizar la creación de vídeos, permitiendo a los usuarios producir rápidamente contenido de alta calidad para diversas plataformas de redes sociales o usos internos sin herramientas de edición de vídeo complejas. Es un generador de vídeos de IA integral para todas las necesidades empresariales.
¿Cómo puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para mi marca?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo personalización de logotipo y colores, junto con una robusta biblioteca de medios y subtítulos. También puedes utilizar el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para adaptar el contenido de tu generador de vídeos a cualquier plataforma, asegurando la consistencia de la marca.