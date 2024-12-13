Generador de Vídeos de Anuncios Departamentales para Equipos

Crea vídeos de anuncios para empleados impactantes más rápido. Usa nuestras plantillas de vídeo personalizables para asegurar resultados profesionales cada vez.

Crea un vídeo corporativo de 45 segundos para todos los empleados detallando la nueva política de teletrabajo, utilizando un avatar de IA profesional y generación de voz en off clara para mantener un estilo de audio formal pero accesible, asegurando que el mensaje sea consistente y fácilmente comprendido en toda la organización.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Genera un vídeo de anuncio departamental de 30 segundos para el equipo de ventas, mostrando logros recientes con metraje de archivo vibrante de la biblioteca de medios y un guion conciso transformado a través de texto a vídeo, adoptando un estilo visual y de audio animado y celebratorio para motivar al equipo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para nuevos empleados, sirviendo como mensaje de bienvenida de incorporación. Este vídeo debe aprovechar plantillas y escenas personalizables para establecer un estilo visual amigable e informativo, con subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad para todos los nuevos miembros del equipo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional conciso de 20 segundos dirigido a todo el personal para un próximo evento de la empresa, con visuales dinámicos y una pista de audio emocionante, fácilmente adaptable para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones. Este vídeo, creado como una producción del Generador de Vídeos de IA, debe construir efectivamente anticipación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Anuncios Departamentales

Crea sin esfuerzo vídeos de comunicación interna atractivos para mantener a tu equipo informado y conectado con potentes capacidades de IA.

1
Step 1
Pega tu Guion o Selecciona una Plantilla
Introduce fácilmente tu mensaje pegando tu guion de texto para utilizar nuestra avanzada función de texto a vídeo, o selecciona un diseño predefinido de plantillas de vídeo personalizables.
2
Step 2
Elige un Avatar de IA
Da vida a tu vídeo de comunicaciones internas seleccionando un avatar de IA para ser tu presentador, añadiendo una cara profesional y atractiva a tu anuncio.
3
Step 3
Añade Subtítulos para Mayor Claridad
Mejora el alcance y la claridad de tus vídeos de anuncios corporativos generando fácilmente subtítulos, haciendo que tu mensaje sea accesible para todos.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Anuncio
Finaliza tu vídeo de anuncio departamental utilizando el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para compartirlo en todos tus canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Comunicaciones Internas y la Moral

.

Crea vídeos de anuncios corporativos inspiradores e informativos para elevar a los equipos, celebrar logros y comunicar efectivamente actualizaciones clave departamentales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un potente generador de vídeos de anuncios departamentales?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de anuncios corporativos profesionales y vídeos de comunicaciones internas utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, asegurando un mensaje claro y consistente en toda tu organización. Simplifica el proceso de creación para vídeos de anuncios departamentales efectivos.

¿Puede HeyGen ayudar a mejorar la incorporación de empleados y el compromiso en la formación?

Absolutamente. HeyGen proporciona plantillas de vídeo personalizables y capacidades de generación de voz en off para producir vídeos de anuncios para empleados y contenido de formación atractivos, mejorando el compromiso en la formación y las experiencias de incorporación de empleados de manera eficiente.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para empresas?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de avatares de IA y texto a vídeo para agilizar la creación de vídeos, permitiendo a los usuarios producir rápidamente contenido de alta calidad para diversas plataformas de redes sociales o usos internos sin herramientas de edición de vídeo complejas. Es un generador de vídeos de IA integral para todas las necesidades empresariales.

¿Cómo puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para mi marca?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo personalización de logotipo y colores, junto con una robusta biblioteca de medios y subtítulos. También puedes utilizar el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para adaptar el contenido de tu generador de vídeos a cualquier plataforma, asegurando la consistencia de la marca.

