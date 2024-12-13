Generador de Vídeos de Formación Departamental: Crea Contenido de L&D Atractivo

Produce rápidamente vídeos de formación de alta calidad para la incorporación de empleados y formación técnica con avatares de IA inteligentes.

Desarrolla un vídeo de 60 segundos para nuevos empleados en proceso de incorporación, con un estilo visual acogedor y profesional, gráficos limpios y avatares de IA amigables. El audio debe tener una locución de IA alentadora, guiándolos a través de los procedimientos iniciales de la empresa, utilizando la generación de locuciones de HeyGen para ofrecer un tono cálido y consistente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación técnica de 90 segundos dirigido al personal interno que aprende una nueva actualización de software, caracterizado por un estilo visual claro e instructivo que incorpora compartición de pantalla nítida y anotaciones. El audio debe mantener una entrega autoritaria, paso a paso, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar precisión y ofrecer subtítulos para accesibilidad, creando efectivamente documentación de vídeo crucial.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de actualización de formación en cumplimiento de 45 segundos para todos los empleados, adoptando un estilo visual conciso y autoritario con texto claro en pantalla y plantillas y escenas profesionales. El audio acompañante debe contar con una generación de locución formal pero atractiva, asegurando que la información crítica sobre la formación en cumplimiento se entregue de manera efectiva y clara.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a equipos de L&D y gerentes de departamento para resaltar los beneficios del generador de vídeos de formación departamental. Emplea un estilo visual dinámico y moderno con cortes rápidos que demuestren la facilidad de uso y presenten avatares de IA expresivos. La banda sonora debe ser una locución de IA optimista e inspiradora, animándolos a crear vídeos profesionales de manera eficiente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Formación Departamental

Produce sin esfuerzo vídeos de formación profesionales y atractivos para tu departamento, optimizando el intercambio de conocimientos y el desarrollo.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Formación
Comienza importando tu guion o seleccionando una plantilla prediseñada de la biblioteca para construir eficientemente tu contenido de formación básico.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona un avatar de IA para narrar tu vídeo de formación, dando vida a tu contenido con un presentador digital realista y consistente.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra el logotipo de tu empresa y ajusta los esquemas de color para asegurar que tus vídeos de formación se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Descarga tu vídeo de formación completado en varios formatos de aspecto, listo para su distribución inmediata a través de tus plataformas internas de aprendizaje o LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos para una Formación Departamental Mejorada

.

Desglosa temas intrincados en módulos de vídeo claros y comprensibles, asegurando que cada departamento pueda comprender la información esencial de manera rápida y efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los equipos de L&D optimizar la producción de vídeos de formación con HeyGen?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo a los equipos de L&D crear rápidamente vídeos de formación de alta calidad. Su plataforma de IA generativa transforma guiones en vídeos atractivos, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción de vídeo tradicional.

¿Qué tipo de contenido de formación puede producir HeyGen usando IA?

La creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen admite contenido de formación diverso, incluyendo incorporación de empleados, formación técnica y formación en cumplimiento. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de IA y las locuciones de IA para desarrollar documentación de vídeo integral para varios departamentos.

¿Ofrece HeyGen características para mejorar los vídeos de formación departamental?

Sí, HeyGen proporciona características robustas para mejorar los vídeos de formación departamental, incluyendo plantillas de vídeo de formación personalizables y una rica biblioteca de medios. Estas herramientas, combinadas con controles de marca, aseguran que tu contenido de formación sea profesional y se alinee con la identidad de tu organización.

¿Cómo hacen los avatares de IA de HeyGen que los vídeos de formación sean más atractivos?

Los avatares de IA realistas de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación, proporcionando un elemento visual atractivo para la formación de empleados. Junto con las locuciones de IA y subtítulos precisos, aseguran que tu contenido de formación sea fácilmente digerible y promueva el intercambio de conocimientos de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo