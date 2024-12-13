Crea un vídeo conciso de 1 minuto para presentar el departamento a los nuevos empleados, mostrando la misión del equipo de Desarrollo de TI y sus miembros clave. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, con una pista de audio de fondo animada y una locución clara y amigable generada usando la función de generación de voz de HeyGen. Utiliza avatares de IA para representar roles clave y personalizar la presentación.

Generar Vídeo