Tu Generador de Vídeos de Introducción de Departamento para una Integración Fácil

Diseña vídeos de calidad profesional y atractivos para una integración sin problemas con contenido y visuales personalizados, impulsados por avatares de IA realistas.

Crea un vídeo de introducción de departamento de 30 segundos utilizando el generador de vídeos de introducción de departamento, diseñado para nuevos empleados y partes interesadas internas, con visuales atractivos y profesionales y una voz en off generada por IA a través de las plantillas impulsadas por IA de HeyGen y avatares de IA cautivadores.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de presentación de 45 segundos, perfecto para clientes potenciales y solicitantes de empleo, mostrando visuales modernos y elegantes y una voz en off dinámica generada por la función de generación de voz en off de HeyGen, dando vida a un avatar de IA para representar tu marca.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 60 segundos para un anuncio a nivel de empresa o socios externos, utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para personalizar tu contenido y visuales con imágenes corporativas informativas pero visualmente atractivas y un guion transformado en vídeo a través de Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de calidad profesional de 30 segundos para seguidores en redes sociales y asistentes a eventos, caracterizado por visuales dinámicos, nítidos y amigables para redes sociales y audio enérgico, mejorado por los subtítulos/captions de HeyGen y optimizado con el cambio de relación de aspecto y exportaciones desde plantillas personalizables.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Introducción de Departamento

Crea vídeos de introducción de departamento profesionales y atractivos sin esfuerzo con la plataforma impulsada por IA de HeyGen, optimizando tus necesidades de integración y comunicación.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona de una biblioteca de plantillas personalizables diseñadas para introducciones de departamento, o comienza simplemente pegando tu guion para aprovechar las plantillas impulsadas por IA.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Personaliza tu vídeo seleccionando diversos avatares de IA para representar a los miembros de tu equipo e integrando los colores y logotipos de tu marca para personalizar tu contenido y visuales.
3
Step 3
Mejora con Voz y Texto
Genera una voz en off dinámica generada por IA en múltiples idiomas y añade automáticamente subtítulos y captions para accesibilidad, asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo.
4
Step 4
Genera tu Introducción
Utiliza las capacidades de generación de vídeos de extremo a extremo de HeyGen para producir vídeos de calidad profesional rápidamente, listos para la integración, presentaciones o compartir en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Resúmenes Atractivos de Departamentos

.

Crea rápidamente resúmenes de vídeo de alta calidad y atractivos de departamentos, simplificando información compleja para diversas audiencias internas de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos atractivos y de calidad profesional?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de calidad profesional aprovechando avatares de IA avanzados y plantillas impulsadas por IA. Puedes personalizar fácilmente tu contenido y visuales para asegurar que tu mensaje sea altamente atractivo.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador efectivo de vídeos de introducción de departamento?

HeyGen es una plataforma de generación de vídeos de extremo a extremo que simplifica la creación de un vídeo de introducción de departamento. Su interfaz intuitiva y plantillas personalizables te permiten diseñar y publicar rápidamente introducciones impactantes, sirviendo como un excelente creador de presentaciones.

¿Ofrece HeyGen soporte multilingüe y características de accesibilidad para vídeos?

Absolutamente, HeyGen proporciona capacidades robustas de traducción multilingüe, junto con voz en off generada por IA, para llegar a una audiencia global. También puedes añadir fácilmente subtítulos y captions para mejorar la accesibilidad.

¿Puedo personalizar los visuales y la marca de mis vídeos con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar tu contenido y visuales a la identidad de tu marca. Utiliza nuestra completa biblioteca de medios y controles de marca para crear activos de vídeo únicos y reconocibles.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo