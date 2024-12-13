Casos de uso

HeyGen empodera a los profesionales dentales para crear vídeos atractivos de clínicas dentales y animaciones dentales en 3D, mejorando la educación y el compromiso del paciente a través del aprendizaje visual. Con las herramientas impulsadas por IA de HeyGen, los dentistas pueden producir sin esfuerzo vídeos animados dentales y vídeos de publicidad dental, simplificando procedimientos dentales complejos y promoviendo la higiene bucal de manera efectiva.